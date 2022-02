După doi ani cu multe pauze în privința divertismentului live muzical, iată că avem toate motivele să sperăm că anul 2022 va însemna revenirea la normal în materie de distracție și de atmosferă autentică de festival. S-au anunțat deja date fixate pentru desfășurarea unor festivaluri de muzică de top în România, evenimente la care este așteptat public din țara noastră, dar și din străinătate. În cele mai multe cazuri, biletele se pot cumpăra deja online, iar fanii muzicii de calitate își fac deja planuri de vacanță pentru respectivele perioade, căutând opțiuni de cazare de asemenea pe internet.

UNTOLD 2022: 4-7 august

La Cluj-Napoca, în inima Transilvaniei, UNTOLD va scrie istorie și în anul 2022, după o ediție foarte reușită anul trecut, ca moment de revenire. Demn de subliniat este faptul că în 2021 UNTOLD a fost singurul mare festival de muzică din Uniunea Europeană care a avut loc. Ca de obicei, UNTOLD a adus în România cel mai bun line-up, artiștii preferați ai publicului. În 2022, distracția este programată între 4 și 7 august. Multe scene, multe genuri muzicale, artiștii de top ai momentului – elemente cheie la UNTOLD și în acest an. Se pot cumpăra deja abonamente pentru cele 4 zile de festival, prețurile începând de la 149 de euro plus taxe.

Neversea 2022: 7-19 iulie

Înainte de UNTOLD avem în programul de festivaluri o revenire după doi ani de pauză. Este vorba despre Neversea, cel mai important festival de la Marea Neagră. La Constanța, pe plaja Neversea, vor veni artiști de top, fiind anunțate nume ca Don Diablo, Dimitri Vegas & Like Mike, Alan Walker, Timmy Trumpet, Black Eyed Peas și Tujamo. Pe mai multe scene, distracția va fi cu siguranță la cele mai înalte standarde.

Electric Castle 2022: 13 – 17 iulie

Pe domeniul Banffy din Bonțida, județul Cluj, se va desfășura din nou Electric Castle, anul acesta între 13 și 17 iulie. Fanii muzicii electronice și de rock alternativ se vor bucura de prezența unor nume precum Gorillaz, Deftones și Twenty One Pilots. Se pot cumpăra bilete online și tot pe website-ul oficial se pot face rezervări pentru partea de cazare, existând multe opțiuni.

Summer Well 2022: 12 – 14 august

Festivalul Summer Well va avea loc între 12 și 14 august și se va desfășura, ca întotdeauna, pe Domeniul Știrbey din Buftea. Un abonament complet la festivalul Summer Well costă în prezent 475 lei plus taxa de rezervare. La ediția 2022, în prim-plan este anunțată momentan trupa Arctic Monkeys, trupă britanică de muzică rock.

SAGA Festival 2022: 3-5 iulie

Între 3 și 5 iulie va fi organizat festivalul SAGA pe Arena Națională din București, dar zona de concerte va include și Parcul Național. Afrojack, Marshmello, Timmy Trumpet, Black Coffe, Purple Disco Machine și Sickick se numără printre numele care vor face senzație la acest festival din Capitală.