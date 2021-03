Daca exista un lucru pe care il stim cu certitudine despre depresie, acela este cu siguranta faptul ca aceasta este una dintre cele mai comune afectiuni ale mileniului trei. Depresia afecteaza milioane de oamenii de pe toate continentele, ceea ce inseamna ca aceasta nu tine cont de rasa si din pacate nici de varsta. Cel mai probabil, cu totii am auzit cel putin odata in viata despre depresie, pentru ca daca nu ni s-a intamplat noua sa ne confruntam cu aceasta, cu certitudine cineva din cercul nostru a trecut sau trece prin aceasta experienta. Un lucru estential de retinut despre depresie este faptul ca aceasta se poate manifesta diferit de la un individ la altul, desi exista o serie simptome foarte comune pe care aceasta le prezinta.

Cu totii avem perioade in care ne simtim nemultumiti de anumite aspecte marunte din viata de zi cu zi, pentru ca este o parte din firea umana, insa atunci cand aceasta nemultumire se transforma intr-o pierdere completa a interesului pentru activitatile ce odinioara reprezentau pasiuni, dar si intr-o incapacitate de a mai desfasura pana si cele mai simple activitati, pe o perioada ce depaseste doua saptamani, putem vorbi despre depresie. Cum putem insa trata efectele neplacute ale depresiei intr-un mod cat mai eficient?

Psihoterapia

Cel mai bun diagnostic si tratament pentru depresie se vor regasi mereu in cabinetul psihologului sau al medicului psihiatru, avand in vedere ca acestia au pregatirea necesara pentru a identifica rapid depresia, dar si pentru a-ti oferi cel mai bun tratament pentru aceasta. Aceasta afectiune trebuie abordata diferit, fapt pentru care cel mai eficient tratament pentru depresie il vei putea obtine numai de la medicul de specialitate. Este esential a lasi deoparte orice fel de prejudecati, pentru ca este vorba despe o problema ce necesita o abordare cat se poate de serioasa.

Adoptarea unui animal de companie

Depresia vine desigur la pachet cu o simptomatologie destul de complexa, insa din fericire aceasta poate fi tinuta sub control prin activitati destul de simple. Spre exemplu, numeroase studii realizate au scos la iveala faptul ca animalele de companie ne pot fi aliati de nadejde in lupta contra depresiei si anxietatii, astfel ca adoptarea unui prieten necuvantator reprezinta o idee grozava. Explicatia este aceea ca un animal de companie presupune o serie de responsabilitati care au legatura cu hranirea, scosul la plimbare, igiena corespunzatoare pentru caini si pisici si care in mod cert te vor scoate din zona de confort. Cu cat ai mai putin timp liber in care sa te gandesti la depresie, cu atat iti va fi mai bine.

Timpul petrecut cu tine

In depresie este foarte important sa iti petreci o parte din timp cu tine, pentru ca in acest fel vei putea intelege mult mai bine situatia prin care treci. Acest lucru nu inseamna sa te izolezi complet de lume, ci din contra, sa incerci sa fii cat mai activ/activa social. Imbraca rochia, bluza sau pantalonii care iti plac, accesorizeaza-ti tinuta cu cele mai indragite bijuterii din argint si asigura-te mereu ca te simti bine in pielea ta, pentru ca cel mai mare dusman al depresiei e chiar starea ta de spirit pozitiva.