Cauti un cadou de Paste pentru ea? Iata cum o poti surprinde!

https://www.shutterstock.com/image-photo/easter-eggs-box-colorful-yellow-tulips-594402131

Sarbatorile Pascale se apropie cu pasi repezi, iar obiceiul de a oferi cadouri este unul ce nu trebuie neglijat. Pentru a iti surprinde iubita cu aceasta ocazie nu este nevoie sa cheltui averi, nici sa petreci zile intregi umbland prin mall-uri. Trebuie sa ii oferi un cadou din suflet si tinand cont de ceea ce ii place si ceea ce isi doreste. Indiferent ca relatia voastra este la inceput sau sunteti impreuna de ani de zile, am alcatuit pentru tine o lista cu idei de cadouri pe care i le poti oferi cu ocazia Pastelui:



Fa-i un cadou de neuitat



O vacanta, o excursie sau un city-break sunt cadouri de vis, pe care daca le alegi luand in considerare dorintele partenerei, nu ai cum sa dai gres. O vacanta este intr-adevar mai costisitoare, dar ii poti oferi in dar biletele pentru o vacanta surpriza ce va avea loc in iarna, astfel incat biletele vor fi mai ieftine. Un city-break sau o excursie vor fi mai ieftine, depinzand de ceea ce alegi. Daca stii ca ii plac excursiile prin tara, opteaza pentru cateva zile la munte sau la mare in perioada imediat urmatoare Pastelui, iar daca stii ca ii place sa viziteze tari diverse, opteaza pentru un city-break in Milano, Paris sau Atena pe perioada verii.

https://www.shutterstock.com/image-photo/young-couple-traveling-reading-map-city-315931382

Ia-i o grija de pe cap



Fa ceva cu drag pentru ea si sigur va aprecia. Poti alege sa ii repari sau imbunatatesti masina, pentru a o elibera de o astfel de grija. Alege sa comanzi online piesele de care ai nevoie, indiferent ca e vorba de piese pentru sistemul de aer conditionat sau anvelope noi.

De asemenea, daca acorzi putin timp si studiezi site-urile online vei vedea ca multe dintre ele ofera reduceri sau preturi foarte mici, astfel nu vei cheltui o avere pentru un astfel de cadou. De exemplu, poti gasi teava de esapament ieftina pe www.raoauto.ro sau roti la super pret.

O alta idee de acest gen este sa renovezi sau redecorezi parti ale casei pe care stii ca isi doreste sa le imbunatateasca. Daca ii vei indeplini dorinta, nu numai ca o vei face fericita dar ii vei si demonstra ca esti atent si grijuliu vis-a-vis de nevoile ei.



Ofera-i in dar un gadget smart



Un alt cadou care poate fi comandat cu usurinta de pe internet este un gadget smart. Opteaza pentru o bratara fitness, daca ea este pasionata de sport si are un stil de viata activ sau pentru o pereche de casti wireless daca ii place sa asculte mereu muzica preferata sau sa vorbeasca cu prietenii si familia la telefon. Astfel de cadouri variaza ca pret de la cateva sute de lei si pana la mii de lei, in functie de brandul ales, magazinul de unde cumperi sau cat de nou este gadgetul.



https://www.shutterstock.com/image-photo/cropped-image-beautiful-sports-girl-switching-488455750

Sa alegi un cadou pentru iubita ta cu ocazia Pastelui nu trebuie sa fie nici foarte costisitior, nici sa iti ocupe extrem de mult timp. Ofera-i un dar din inima, insotit de un buchet simplu de flori, iar ea cu siguranta va aprecia gestul tau.