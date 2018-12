Cartea prezintă portretele a 24 de personalități care au contribuit la realizarea Marii Uniri

Recomandăm cititorilor volumul „Oamenii mari care au făcut România Mare”, semnat de cunoscuta realizatoare de televiziune Lucia Hossu-Longin, volum care a văzut lumina tiparului la Editura Hyperliteratura, cu sprijinul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România. Apărut sub egida Anului Centenarului Marii Uniri de la 1918, cartea prezintă portretele a 24 de personalități care și-au adus contribuția la formarea statului național unitar și la consolidarea lui. După cum precizează editorii, volumul „își propune să readucă în lumină nume care au răsunat acum 100 de ani pe buzele tuturor românilor, nume fără de care țara noastră, așa cum o știm acum, nu ar fi existat niciodată. Multe dintre aceste personalități sunt necunoscute, pentru că regimul comunist a dorit asta. Comuniștii i-au aruncat în închisori și în domicilii forțate, le-au confiscat averile, iar cărțile de istorie au trecut peste numele și faptele lor. Ceea ce este și mai trist însă este că și după căderea comunismului, mulți dintre eroii României Mari au rămas la fel de necunoscuți, neexistând multe intenții de a-i reabilita și de a-i scoate la lumină pentru tânăra generație. Această carte îşi propune în primul rând readucerea lor aminte și conștientizarea uneia dintre cele mai strălucite generații ale istoriei noastre. Lucia Hossu-Longin intervievează istorici, academicieni și rude ale acestor personaje vitale ale României Mari, care au jucat roluri fundamentale pentru Unire.” „Mărturisesc că, adesea, lucrând la documentarea acestei serii, am avut lacrimi în ochi. Este de neimaginat ingratitudinea pe care statul român a manifestat-o față de părinții fondatori ai României Mari. Comuniștii i-au exterminat în închisori și la domicilii forțate (….) s-au stins în uitare programată. Temnița, depărtarea și moartea au reprezentat destinul acestor oameni simbol ai României întregite”, precizează Lucia Hossu-Longin în cuvântul introductiv. Personalități care au contribuit la Marea Unire de la 1918 Cartea reia seria TV „Memorialul Durerii”, între figurile de seamă prezentate în volum numărându-se: Regele Ferdinand I „Întregitorul de țară”, sub sceptrul căruia s-a realizat Marea Unire de la 1 Decembrie 1918; Ion I.C.Brătianu, care a format, în calitate de prim-ministru liberal, guvernul care a ratificat unirea Transilvaniei cu România și unirea Basarabiei cu România; Dr. Iuliu Hossu, episcop greco-catolic al Diacezei Gherla, cel care a dat citire, la Alba-Iulia, Declaraţiei Unirii de la 1 Decembrie 1918; Henri Cihoski, general al Armatei României în Primul Război Mondial; Dr. Ioan Ciordaș, avocat, luptător pentru drepturile naționale ale românilor din Transilvania; George Pop de Băsești, unul dintre liderii mișcării memorandiste în perioada 1892-1894, luptător pentru drepturile românilor din Transilvania; Iuliu Maniu, om politic de o anvergură excepțională, care s-a implicat activ în realizarea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918; Alexandru Lapedatu, savant patriot și politician dedicat cauzei naționale şi Ion Lapedatu, frate geamăn al lui Alexandru Lapedatu, economist, om politic, ministru de finanțe (1926-1927), guvernator al Băncii Naționale a României (1944- 1945) şi promotor al culturii și limbii române în Transilvania ocupată. Din 1991, Lucia Hossu Longin a început realizarea serialului documentar „Memorialul Durerii” , care a ajuns în prezent la peste 200 de episoade difuzate, serial consacrat spaţiului concentraţionar românesc şi rezistenţei românilor în faţa comunismului. Serialul a fost achiziționat și de Arhivele Hoover din SUA și de Biblioteca Congresului din Washington. Episoade din serial, dar şi alte filme documentare ale autoarei au fost selecţionate la marile festivaluri de televiziune de la Monte Carlo, Biarritz, Prix Europe sau Prix Italia. Episoade din „Memorialul Durerii” au fost difuzate și pe TV5, în Franţa, la Videoteca din Paris sau de Televiziunea Franco-Germană ARTE.

Irina NASTASIU