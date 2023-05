30 de copii instituționalizați în centrele DGASPC Neamț au participat marți, 9 mai, la o campanie de informare și conștientizare asupra traficului de persoane organizată de Asociația Centrul de Advocacy și Drepturile Omului (CADO), în parteneriat cu Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina (IPSB), care implementează proiectul „PACT.Co – Prevenire, Advocacy și Conștientizare împotriva Traficului de Copii” si sustinuta de Womanity for All si International Institute for Human Security. Acțiunea a avut loc în cadrul unei caravane privind sclavia modernă, realizată de profesor universitar doctor Aurora Martin, care preda la Institutul Pontifical Oriental din Vatican și este fondatoarea acestui proiect unic în Uniunea Europeana: Muzeul Mobil al Sclaviei Moderne. În cadrul caravanei au fost redate povești și mici piese de teatru urmate de sesiuni de discuții asupra problematicii traficului de copii, cauzele, efectele, modul de recrutare și metodele de evitare.

Au fost abordate aspecte privind traficul de persoane din mediul fizic și din cel online, necesitatea copiilor de a nu vorbi cu străinii, de a bloca hărțuitorii și de a-i raporta poliției sau celor apropiați. Sesiunea a fost una interactivă, copiii adresând numeroase întrebări lectorilor.

„Misiunea DGASPC Neamț este și aceea de a îmbunătăți permanent felul în care sunt tratați copiii și de a face totul pentru a genera schimbări de durată în viața lor. O temă atât de sensibilă precum traficul de copii este mereu în centrul preocupărilor noastre, motiv pentru care organizăm constant activități de prevenire a fenomenului. Mă bucur că facem parte din această amplă campanie națională, iar întâlnirea de astăzi sperăm să fi fost utilă copiilor dar și profesioniștilor din sistem, pentru că prin asemenea acțiuni este întărită capacitatea de intervenție în astfel de situații“, a spus Marlena Panduru, director general al DGASPC Neamț

Acțiunea, care a avut loc la Complexul de Servicii Ion Creangă Piatra Neamț, face parte dintr-o campanie națională de informare și conștientizare privind traficul de persoane în rândul a 600 de copii cu vârstă între 8-18 ani aflați în centre de zi, centre de plasament în regim rezidențial și/sau centre de plasament în regim de urgență sau aflați în plasament la asistenți maternali profesioniști din 20 de județe: Iași, Vaslui, Bacău, Vrancea, Galați, Suceava, Botoșani, Neamț, Bistrița, Maramureș, Prahova, Buzău, Alba, Sălaj, Satu Mare, Mureș, Cluj, Giurgiu și București.

Campania se derulează în perioada aprilie-iunie 2023 și constă în realizarea unei caravane privind sclavia modernă a copiilor precum și în organizarea unui concurs de mesaje la care vor participa copiii din sistemul de protecție din cele 20 de județe pe parcursul lunii mai 2023, câștigătorii urmând a fi anunțați în data de 1 iunie 2023.

M.O.T.