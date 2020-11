Președintele PNL Neamț Mugur Cozmanciuc: Avem candidați care pot reprezenta județul Neamț cu cinste

Candidații PNL Neamț la alegerile parlamentare din data de 6 decembrie au dat startul campaniei electorale, pe Platoul Curții Domnești din Piatra Neamț. Alături le-au fost primarii liberali, consilierii județeni și cei locali.

Redăm mai jos principalele declarații care au fost făcute:

Laurențiu Leoreanu – deputat PNL Neamț

Astăzi, o zi cu soare prietenesc, marcăm debutul campaniei electorale în care ne propunem să avem o activitate în condiții de pandemie, pentru a ne proteja pe noi și pe ceilalți. Ne vom axa pe proiecte, pe construcție, astfel încât oamenii să își facă o idee clară și coerentă asupra a ceea ce își propune PNL, pentru o guvernare consistentă în dezvoltarea României. Avem proiecte de dezvoltare a județului, să ridicăm Moldova, Neamțul și comunitățile din care provenim. Vrem să fim alături de oamenii care ne dau votul, iar în data de 6 decembrie oamenii să voteze în deplină cunoștință de cauză. Doresc mult succes PNL, colegilor care intră într-o cursă, prin care vrem să asigurăm o guvernare consistentă, modernă pentru dezvoltare.

Eugen Țapu-Nazare – senator PNL Neamț

Partidul Național Liberal merită să guverneze pentru că – deși am trecut prin cea mai grea perioadă de după Al Doilea Război Mondial, generată de criza sanitară – Guvernul PNL, condus de Ludovic Orban, a luat cele mai bune decizii. În viitorul mandat de senator, voi avea 3 priorități:

reducerea taxelor pe forța de muncă de la 40,85% la maxim 30%; reducerea traseismului politic – să adoptăm o lege care să fie asemănătoare pentru senatori și deputați, respectiv să își piardă mandatul cei care migrează la alte partide politice, așa cum este reglementată situația pentru rimari, consilieri județeni sau locali; depolitizarea unor instituții importante, precum CCR și Avocatul Poporului.

Adversarul nostru politic rămâne PSD, care încearcă să îi mintă pe români, cum că partidul lor s-ar fi reformat. Nu s-au reformat deloc. Iordache și Grindeanu, autorii OUG 13 și a legii recursului compensatoriu, sunt în continuare pe poziții. Iordache a fost numite președintele Consiliului Legislativ, pe viață, iar Grindeanu este un fel purtător de cuvânt al PSD. Măsurile PNL în domeniul economic au fost pozitive, iar asta o arată cifrele, care nu mint. Investițiile din primele 10 luni ale acestui an au fost de 35,4 miliarde, fiind la cel mai mare nivel din ultimii 10 ani. Sunt convins că PNL va câștiga alegerile parlamentare la nivel național și în județul Neamț.

Mara Calista – deputat PNL

PNL Neamț are o echipă de oameni pregătiți, experimentați și care au demonstrat că se poate să implementezi proiecte bune. Acesta este spiritul în care PNL Neamț a pregătit lista: fiecare dintre noi știe ce are de făcut, cu cine să vorbească, să transpună problemele cetățenilor în proiecte de lege, pentru a fi rezolvate. Avem alături primari, consilieri locali și județeni care își asumă să ducă mai departe dezvoltarea județului Neamț, care are un potențial extraordinar. Cetățenilor le transmit: verificați și comparați listele PNL cu celelalte liste, propuse de alte partide. Veți vedea că PNL și-a asumat oameni serioși, integri și bine pregătiți.

Mugur Cozmanciuc – președintele PNL Neamț

Proiectele pe care PNL le-a promovat la alegerile locale le vom continua și le vom implementa. Colegii noștri primari, consilieri județeni și locali vor fi, practic, implicați activ în acești 4 ani în viața comunității și vor avea parteneri în parlamentarii din Neamț. După 6 decembrie, îmi doresc ca Neamțul să intre pe drumul dezvoltării, al bunăstării și al respectului. Să avem un Guvern liberal, condus de premierul Ludovic Orban și o echipă întreagă aici la Neamț pentru:

a începe construcția Centrului de Sănătate, un obiectiv important la Neamț și în zonă, pentru a oferi servicii medicale de calitate pentru toate domeniilor în care avem nevoie.

altă prioritate va fi dezvoltarea. Ne dorim ca fiecare comunitate și fiecare gospodărie din județ să aibă parte de condiții normale de viață: acces la rețelele de apă, de canalizare, de gaz metan și la asfalt.

Patrimoniul acestui județ, cel cultural, spiritual și artistic, trebuie să fie promovat. Atragerea fondurilor europene despre care am vorbit la alegerile locale va fi un obiectiv și pentru noi parlamentarii.

Ne dorim să atragem 150 milioane de euro pentru județul Neamț.

Avem o listă de candidați care sunt fiecare dintre ei oameni integri, care și-au demonstrat competențele profesionale și morale, care reprezintă Neamțul cu cinste, cu putere în fața Guvernului și miniștrilor, pentru a atrage proiecte pentru dezvoltarea județului.