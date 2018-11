Cabinetul de Diabetologie din Policlinică rămâne din nou fără un medic

Programările pentru consultații a ajuns la finele lunii februarie 2019

Deficitul de medici diabetologi de la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț se adâncește odată cu plecarea, în concediu de creștere a copilului, a doctoriței Lidia Ichim. Directorul medical al spitalului, dr. Cristina Iacob Atănăsoaie, ne-a declarat că situația devine dramatică din ianuarie 2019, când va mai rămâne un singur medic de specialitate, dr. Ana Pricope, care va trebui să-și împartă timpul între cabinetul din policlinică și Compartimentul Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice din spital. Lista cu programări pentru consultații în ambulatoriu a ajuns la 27 februarie 2019, în condițiile în care, până la finele acestui an, programul de consultații se va desfășura zilnic, de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale, în intervalul orar 7-17.30. Luna aceasta pacienții cu trimitere de la medicul de familie sunt consultați de dr. Ana Pricope, iar în luna decembrie se va ocupa de bolnavi doctorița Ichim. Până la sfârșitul acestui an, tot prin rotație, va fi acoperit și programul din spital. Din ianuarie, cabinetul din ambulatoriul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț și compartimentul cu 15 paturi din unitatea medicală vor împărți un singur doctor! “Noi am scos la concurs două posturi de medic diabetolog, dar nu s-a înscris nimeni. Nu știu ce să mai cred. Dacă nici salariile astea nu-i atrag, atunci ce mai putem noi face?! În alte specialități mai vine câte unul. Ieri s-a înscris un rezident pentru un post de medic radiolog, altul pentru ATI… La Pediatrie mai avem ceva probleme, pentru că sunt puțini medici de specialitate, iar posturile vacante scoase la concurs nu au căutare,” ne-a declarat dr. Cristina Iacob Atănăsoaie, director medical în cadrul SJU Neamț. Numărul bolnavilor cu diabet zaharat a trecut de 26.000, în ultimul an fiind diagnosticați cu această afecțiune 1.800 nemțeni, dintre care 280 cu dependență de insulină și restul cu diabet zaharat tip II- cu tratament medicamentos. Alarmant este că, în ultimii 10 ani, numărul bolnavilor s-a dublat, la sfârșitul anului 2008 fiind înregistrate 13.341 cazuri. Din păcate, însă, numărul medicilor a rămas total insuficient. În județul Neamț sunt și câteva cabinete private cu specialiști aflați în relație contractuală cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Neamț, însă majoritatea pacienților se prezintă în policlinică. Bolnavii beneficiază de gratuitate pentru insulină, teste de automonitorizare și medicamentele orale, precum și de evaluare medicală periodică inclusă în același program național de sănătate. Supranumită și boala secolului XXI, diabetul zaharat este una dintre cele mai răspândite boli cronice la nivel mondial, fiind principala cauză de orbire, amputații non-traumatice și insuficiență renală.

Geanina NICORESCU