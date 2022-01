S.C. CMI URBAN S.A. ORGANIZEAZA IN DATA DE 17.01.2022, ora 12.00 , LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE PENTRU INCHIRIERE SPATII COMERCIALE :

in Piata Centrala :

1.Spatii comerciale situate la exteriorul halei

Spatii libere 6,7 S= 39,37 mp .

Activitati comerciale acceptate : – MAGAZIN COMERCIALIZARE VIN AMBALAT , FAST – FOOD , FARMACIE , MAGAZIN PRODUSE NATURISTE , FERONERIE , FLORARIE, PATISERIE, COVRIGARIE, MAGAZIN DE UNELTE SI UTILAJE , FARMACIE VETERINARA ,

Pret pornire licitatie – 2.000 lei fara T.V.A. Garantie participare licitatie – 240 lei .

2.Spatii sector peste- situate la exteriorul halei

S= 39,37 mp . Spatiu liber 4

Nomenclatorul produselor comercializate – peste proaspat sau congelat , produse din peste , conserve .

Pret pornire licitatie – 2.000 lei fara T.V.A. Garantie participare licitatie – 240 lei .

Spatii sector preparate din carne

Spatii libere 2,7 S= 21,7 mp .

Nomenclatorul produselor comercializate – preparate din carne , conserve , produse congelate sau refrigerate .

Pret pornire licitatie 2.250 lei/luna fara T.V.A. Garantie participare licitatie – 270 lei .

4.Spatii sector carne

Spatii libere 13,19,20 S= 27 ,00 mp .

Nomenclatorul produselor comercializate- carne proaspata si preparate din carne .

Pret pornire licitatie – 3.200 lei/luna fara T.V.A , Garantie participare licitatie – 384 lei . Spatiul comercial nr.2 cu suprafata de 5 mp .

Spatiu este situat in hol acces piata la parter pe partea stanga, pe perete despartitor dintre hol si sector panficatie (2,5*2mp) si va fi delimitat de unul dintre peretii holului de acces si dotarile , tejghele sau vitrine , specifice activitatii .

Nomenclatorul produselor comercializate – vanzare presa , articole de papetarie ,activitati de copiere , incheiere asigurari.

Pret pornire licitatie 850 lei fara T.V.A. Garantie participare licitatie – 102 lei . Tonetele nr. 6,7,8,13,19,21,22,28,29,31,32,34,35,36,37,38,50,51,52,53,58,59,63,64,65,67,73,74,75,

81,83,85,86,87,88,89,90,91,92 – sector comercianti .

Pret pornire licitatie- 18 lei/toneta/zi cu T.V.A..Garantie participare licitatie – 67 lei/toneta.

Pret pornire licitatie – 30 lei/toneta/zi cu T.V.A.( pt. tonetele 85, 86 ). Garantie participare licitatie – 112 lei/toneta. Tonetele nr. 106,108,111,112,116,117,118,121,125,126,128,129,130,134,135,136,137,138,139,140, 143,144,145,146,147,5,149,151,15,162 – sector producatori. Pret pornire licitatie – 12 lei/toneta/zi cu T.V.A. (pt. tonetele 128,129,138,139).Garantie participare licitatie – 45 lei/toneta . Pret pornire licitatie – 18 lei/toneta/zi cu T.V.A. Garantie participare licitatie – 67 lei/toneta . Pret pornire licitatie – 30 lei/toneta/zi cu T.V.A.( pt. tonetele ,143,144) .Garantie participare licitatie – 112 lei/toneta. Spatii sector produse alimentare si uz gospodaresc – etaj

Spatii libere – 4-14 ,17,18, 23-28 ,S= 7,8 mp.

Nomenclatorul produselor comercializate – produse alimentare ambalate si produse de uz gospodaresc .

Pret pornire licitatie – 400 lei fara T.V.A. Garantie participare licitatie – 48 lei . Spatii sector lactate – parter

Spatii libere – 5,7,8,16 , S = 10 mp.

Nomenclatorul produselor comercializate – produse lactate , lapte proaspat ,branzeturi.

Pret pornire licitatie – 1000 lei fara T.V.A. Garantie participare licitatie –120 lei .

10.Spatii sector prod alimentare ambalate , panificatie – parter

Spatii libere – 2,4-7 , 12 – 19 ,S = 9,85 mp: 11,1 mp .

Nomenclatorul produselor comercializate – oua consum .

Pret pornire licitatie – 850 lei fara T.V.A. (pentru spatiile 4-7 )Garantie participare licitatie –102 lei .

Pret pornire licitatie – 500 lei fara T.V.A. (pentru spatiile 12-19 )Garantie participare licitatie –60 lei . Spatii pt. difuzarea presei , asigurari

Spatiu nr.3 S= 5 mp situat in hala de legume – fructe la intrarea dinspre Palina , in coltul sud-vestic al halei delimitat de peretele halei ,peretele de sticla de la intrarea in piata si dotarile , tejghele sau vitrine , specifice activitatii

Pret pornire licitatie 850 lei fara T.V.A. Garantie participare licitatie – 102 lei .

in Bazarul Municipal :

Spatii din incinta bazarului in suprafata de 35 mp .Spatiul este construit din placi de beton , pardoseala cimentata, 2 incaperi si terasa acoperita . Este prevazut cu doua usi , una metalica si una din PVC, instalatie electrica .

Nomencatorul produselor comercializate : produse textile , imbracaminte , incaltaminte ,covoare ,produse electronice si electrocasnice,produse de igiena ,articole sport, piese auto ,scule ,unelte ,perdele si accesorii , biciclete si accesorii , produse de uz gospodaresc, produse nealimentare si produse alimentare ambalate .

Lista si schita cu spatiile libere sunt afisate la administratia bazarului .

Pret pornire licitatie 865 lei/spatiu/luna ,inclusiv T.V.A., Garantie participare licitatie – 100 lei .

in Piata Bistrita :

1.Spatii din incinta pietii Bistrita cu suprafete cuprinse intre 4 mp si 44,64 mp . Spatii ,in

general , construite din PVC si aluminiu ,pardoseala din mozaic, prevazute cu usi din PVC ,dotate cu instalatie electrica si apa-canal , boiler , chiuveta etc.

Nomenclatorul produselor comercializate ; legume – fructe,produse de panificatie , produse

lactate , carne si preparate din carne , peste si produse din peste , produse alimentare ambalate ,produse de igiena si detergenti ,produse de uz gospodaresc , vin imbuteliat , bauturi alcoolice ambalate .

Lista si schita cu spatiile libere sunt afisate la administratia pietii Bistrita .

Relatii privind preturile de pornire la licitatie la biroul comercial .

in Piata Darmanesti :

Spatii in incinta pietii Darmanesti cu suprafate cuprinse intre 3,4 mp – 22,5 mp. Spatii construite pe structura metalica din aluminiu , pardoseala mozaicata sau din scandura (spatiile cu suprafete mici) , usi din aluminiu sau PVC , prevazute cu instalatie electrica si apa-canal , boiler , chiuveta etc.

Nomenclatorul produselor comercializate ; legume – fructe,produse de panificatie , produse

lactate , carne si preparate din carne , peste si produse din peste , produse alimentare ambalate ,produse de igiena si detergenti ,produse de uz gospodaresc , vin imbuteliat , bauturi alcoolice ambalate .

Lista si schita cu spatiile libere sunt afisate la administratia pietii Darmanesti .

Relatii privind preturile de pornire la licitatie la biroul comercial .

si in sediul de pe b-dul Republicii , bl,A1, demisol

Spatiu in suprafata de 15,2 mp cu destinatia sediu firma .

Pret pornire licitatie 4,5 euro/mp/luna fara T.V.A., Garantie participare licitatie – 41 lei .

Caietele de sarcini vor fi achizitionate de la sediul S.C. C.M.I. URBAN S.A. secretariat , incepand cu data de 07.01.2022 , pina la data de 14.01.2022 , in zilele de luni – vineri , intre orele 8.00 – 14.00 .

Relatii suplimentare la biroul tehnic- comercial – Bindila Dan , tel 0233/234280 sau 0746088822,

la Administratia Pietei Centrala, Pietei Bistrita, Pietei Darmanesti si a Bazarului Municipal , de luni – vineri intre orele 8.00 -14.00.