Brantner nu mai ridică gunoaiele la Piatra Neamţ!

Serviciul a fost licitat şi adjudecat de altă firmă

“Sunt îngrijorat”, spune primarul, “însă vom înceraca să controlăm preţurile”

Primarul Dragoş Chitic a anunţat, ieri, într-o conferinţă de presă, că este îngrijorat referitor la faptul că în Piatra Neamţ s-a schimbat firma care ridică gunoaiele. Pentru a putea fi implementat in judeţul Neamţ, Sistemul de Mangement Integrat al Deşeurilor prin care au fost absorbite fonduri europene pentru modernizarea sistemului de colectare şi depozitare, municipiul Piatra-Neamţ a aderat în urmă cu câţiva ani la ADI ECO NEAMT. Odata cu expirarea contractului pe care municipiul îl avea pentru serviciul de colectare si transport al deşeurilor, licitaţia pentru noul contract a fost organizată de catre ADI ECONEAMT care a desemnat un operator nou care va opera întreaga zona 1 a judeţului din care face parte şi municipiul Piatra Neamţ. “Elementul care mă îngrijorează este acela că în aceasta formulă, municipalitatea pietreană nu mai are un contract direct cu operatorul, dispărând unele pârghii de control direct asupra serviciilor pe care acesta le prestează. Vreau ca accentuez că nu puteam să procedăm altfel pentru ca am fi împiedicat absorbţia fondurilor europene de care a beneficiat întreg judetul şi exista riscul ca în unele zone ale judeţului să nu fie respectate normele europene în domeniu cu riscuri majore asupra mediului. Totuşi, vreau să se înţeleagă foarte bine că nu asistăm indiferenţi la cum se va derula serviciul de colectare şi transport a deşeurilor în municipiul Piatra-Neamţ, de către noul operator, vom monitoriza atent operarea, astfel încât calitatea serviciului să crească, oraşul să fie curat, tariful practicat să fie unul corect şi suportabil pentru populaţie”, a spus primarul Dragoş Chitic. Preşedintii asociaţiilor de proprietari au fost informaţi despre noul contract şi li s-a comunicat că primaria va fi foarte fermă în a solicita operatorului să deruleze un serviciu de calitate. “Fac un apel şi către ADI ECONEAMŢ să trateze oraşul Piatra-Neamţ şi pietrenii cu responsabilitate şi seriozitate, impunând operatorului să respecte condiţiile contractuale asumate şi să presteze în acest oraş servicii de calitate şi la preturi suportabile pentru populaţie”. Până la preluarea infrastructurii, serviciul va fi prestat de către actualul operator – SC Brantner