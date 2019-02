Biserica Sf. Gheorghe din Piatra Neamţ caută pictori

Parohia „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, ca-tegoria 1 urban, Piatra Neamț, Protopopiatul Piatra Neamț, din cadrul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, organizează în data de 8 martie 2019, la ora 12:00, licitație publică pentru atribuirea lucrărilor de pictură din nou în tehnica frescă, pentru pictori de categoria a 2-a. Ofertele vor conține portofoliul de lucrări însoțite de CV-ul fiecărui pictor și vor fi analizate de consiliul parohial. Informații la pr. paroh Gheorghe Ailioaei, tel. 0723.317.992. Parohia „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, din centrul Municipiului Piatra Neamţ are biserica „ascunsa” în spatele blocurilor din Complexul D şi C şi veghează din anul 1801. „Are un număr de aproximativ 1977 familii, din care: 347 văduvi sau văduve, un număr de 358 de societăţi comerciale, 60 de familii de creştini catolici, creştini pe stil vechi, precum secte şi denominaţiuni creştine, musulmani, mozaici şi Martorii lui Iehova. Număr aproximativ datorită netransparenţei. Categoria parohiei este de gradul I urban B. Avem creştini deosebiţi, practicanţi şi participanţi la sfintele slujbe din rândul tuturor categoriilor sociale şi dimensiunilor intelectuale Vârsta parohiei este îanintată, cu puţine cununii, botezuri şi din păcate multe înmormântări. Parohia nu are cimitir”,