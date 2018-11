BĂUT ȘI CU PERMIS DE CONDUCERE FALS

Doi bărbaţi, unul din Piatra Șoimului, iar celălalt din Tazlău, sunt cercetaţi pentru infracţiuni multiple la regimul rutier.

La data de 5 noiembrie a.c., poliţiştii din cadrul Postului de Poliţie Piatra Şoimului, au depistat în trafic un localnic de 49 de ani, care conducea un autoturism din direcţia Neguleşti-Roznov. Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de peste 0,70 mg/l alcool pur în aerul expirat. Totodată, poliţiştii au efectuat verificări în bazele de date ale Poliţiei şi au constatat că bărbatul nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, acesta prezentând un permis fals cu însemnele autorităţilor Italiene.

Poliţiştii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracţiunilor de conducerea unui vehicul sub influenţă băuturilor alcoolice, conducerea unui autovehicul fără a poseda permis de conducere şi uz de fals.



La aceeaşi dată, poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Borleşti, au depistat în trafic un bărbat de 52 de ani, din Tazlau, care conducea un moped pe DJ 156 C -Tazlău. În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au constatat că acesta nu deţine permis de conducere. De asemenea, poliţiştii au constatat că mopedul condus de bărbat avea aplicat un număr de înregistrare fals.

Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracţiunilor de punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat, conducerea unui vehicul cu număr fals de înregistrare şi conducerea unui vehicul fără permis de conducere.