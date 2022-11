Baroul Neamț, în parteneriat cu ISJ, derulează în unitațile de învațămănt gimnazial și liceal din județul Neamț ediția a II-a a proiectului FAST – “Fii avocat în școala ta!”

Fii Avocat în Școala Ta, proiect inițiat si implementat de Uniunea Nationala a Barourilor din Romania continua in anul scolar 2022 – 2023 in unitatile de invatamant din judetul Neamt.

Conferinta de lansare a editiei a-II-a a proiectului a avut loc la data de 28.09.2022, la sala de conferinte a Hotel Central Plaza din Piatra Neamt, in colaborare cu Inspectoratul Scolar Neamt prin doamna Inspector Scolar General, Prof.Florentina Luca-Moise, la eveniment participand cadre didactice si elevi din institutiile de invatamant in care s-a derulat editia I a proiectului si avocati din cadrul echipei de proiect.

Baroul Neamt sustine si asigura prin echipa de avocati voluntari, preocuparea permanenta a UNBR in sensul cultivarii educației juridice in scoli, pentru promovarea unei culturi a legalității și a responsabilității în societate, menite să încurajeze, de la o vârstă fragedă, respectul față de lege, echitatea socială și atitudinea civică.

Prima etapă a proiectului de educatie juridica in scoli „Fii avocat in scoala ta” s-a desfasurat in perioada 15 martie 2022 – 10 Iunie 2022 cu sprijinul Inpectoratului Școlar Județean Neamț, în baza Protocolului de colaborare privind educația juridică în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Neamț nr. 2342/03.03.2022, iar activitatile din cadrul proiectului s-au derulat in 22 de scoli din judetul Neamt.

Succesul repurtat în cursul anului școlar anterior, a determinat continuarea proiectului, iar editia a-II-a are rolul de a consolida informatiile juridice impartasite elevilor in prima etapa si de a aduce unele notiuni noi care vor determina o viziune de ansamblu asupra drepturilor si obligatiilor cetatenilor.

Astfel, echipa de proiect FAST din cadrul Baroului Neamt, va parcurge concomitent, în funcție de opțiunile corpului profesoral din fiecare scoala inscrisa in proiect, atât programul editiei I, la clasele si unitățile de învățământ la care nu s-a derulat acest program, cât și temele stabilite pentru ediția a-II-a, la clasele si scolile care au participat deja la prima ediție.

Proiectul FAST, editia a-II-a se va derula in anul scolar 2022 – 2023, fiind structurat in trei module care se vor prezenta in scoli in perioadele octombrie – noiembrie 2022, ianuarie – februarie 2023 si aprilie – mai 2023 iar temele generale ce vor fi abordate asigura continuitatea celor deja prezentate elevilor in prima editie si sunt structurate pe 3 mari capitole:

De la drepturi si libertati la infractiuni in mediul online;

Eu, proprietatea si banii.Drepturi si obligati;

Drepturile si obligatiile nele de zi cu zi;

Decanul Baroului Neamt si avocatul coordonator al proiectului la nivelul Baroului Neamt, mulțumesc și felicită avocații voluntari care au facut posibila desfasurarea ediția I a proiectului „Fii Avocat în Școala Ta!”, dascalii care au sprijinit aceasta utila si benefica activitate in mediul scolar si elevii care au participat cu entuziasm si interes la orele de educatie juridica, si ureaza succes tuturor celor implicati în cadrul ediției a-II-a proiectului!