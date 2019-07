BĂRBATDE 51 ANI, DIN ICUȘEȘTI, REȚINUT ÎN URMA PRODUCERII UNUI ACCIDENT RUTIER

Un bărbat de 51 de ani, cu o alcoolemie de peste 1,10 mg/l alcool pur în aerul expirat, a produs un eveniment rutier în localitatea Icușești, soldat cu pagube materiale. Acesta a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore. La data de 9 iulie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Ion Creangă au fost sesizați despre producerea unui eveniment rutier în localitatea Icușești. La fața locului polițiștii au descoperit un autoturism ce prezenta avarii produse în urma impactului cu un podeț, fără a fi identificat și conducătorul auto. La scurt timp, polițiștii au depistat șoferul, un bărbat de 51 de ani, din Icușești, care se afla la domiciliul său. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că acesta nu deține permis de conducere. Întrucât emana halenă alcoolică, bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de peste 1,10 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la spital, unde i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii, cu exactitate, a alcoolemiei. La data de 12 iulie a.c., în baza probatoriului administrat, bărbatul a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, fiind cercetat sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. Ulterior, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Roman a dispus plasarea bărbatului sub control judiciar pentru 60 de zile.