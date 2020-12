Un bărbat de 35 de ani, din județul Mureș, este cercetat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Bicaz, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj. La data de 20 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Bicaz au fost sesizați de către un bărbat din localitatea Hangu care a reclamat faptul că are un conflict cu fratele său. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, fiind identificat un bărbat de 35 de ani, din județul Mureș. La vederea polițiștilor, cel în cauză ar fi devenit recalcitrant și nu s-ar fi conformat indicațiilor acestora de a înceta acțiunile vio- lente, continuând să-i adreseze amenințări cu acte de violență fratelui său, totodată lovindu-l cu palma în zona feței. În acel moment, în urma nerespectării somațiilor, polițiștii au intervenit prompt, folosind spray-ul iritant-lacrimogen și pro- cedând la imobilizarea și încătușarea acestuia. În scopul de a-și asigura scăparea, acesta ar fi lovit unul dintre polițiști cu picioarele în zona membrelor inferioare. Ulte- rior, acesta le-ar fi adresat amenințări cu acte de violență ambilor agenți de poliție. Agentul de poliție nu a suferit leziuni care să necesite asistență medicală de specialitate. În baza probatoriului admin- istrat, procurorul a dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore, fiind cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de ultraj.