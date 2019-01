BĂRBAT DE 38 ANI, DIN FĂUREI, REŢINUT DE POLIŢIŞTI

Poliţiştii au introdus în arestul I.P.J. Neamţ un bărbat de 38 de ani, sub aspectul comiterii infracţiunilor de lovire sau alte violenţe şi distrugere. La data de 29 ianuarie , în jurul orei 22.00, poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Dulceşti au fost sesizaţi de către o femeie din Făurei, despre faptul că fiul său l-a lovit cu un cuţit pe concubinul acesteia. Din cercertările efectuate la faţa locului a reieşit că în jurul orei 21.00, în timp ce se aflau în locuinţa apelantei, fiul său de 38 de ani, aflat sub influenţa băuturilor alcoolice, ar fi distrus un geam, după care i-ar fi aplicat unui bărbat de 62 de ani, o lovitură cu un cuţit în zona umărului. Persoana vătămată a fost transportata imediat la spital pentru îngrijiri medicale, unde a rămas sub observaţie. În urma audierilor, poliţiştii au luat măsura reţinerii faţă de bărbatul de 38 de ani pentru 24 de ore, sub aspectul comiterii infracţiunilor de lovire sau alte violenţe şi distrugere, fiind introdus în arestul I.P.J. Neamţ. Acesta urmează să fie prezentat astăzi de către poliţişti Parchetului de pe lângă Judecătoria Roman, cu propunerea de arestare preventivă.