Bani de la CAS pentru servicii stomatologice şi în ianuarie

Casa de Asigurări de Sănătate Neamț a făcut publică lista valorilor de contract de care vor beneficia medicii stomatologi în prima lună din acest an. Nemțenii vor beneficia de servicii stomatologice gratuite în valoare de 293.000 lei. Bugetul alocat fiecărui dentist aflat în relaţie contractuală cu CAS Neamţ oscilează de la o lună la alta, însă fără modificări consistente. În ianuarie, faţă de luna anterioară, valorile de contract sunt sensibil mai consistente. Au rămas în relaţie contractuală cu Casa de Sănătate Neamţ 88 de medici dentişti şi societăţi comerciale de profil. Fiecare cabinet primește sume diferențiate, în funcție de calificarea personalului, de aparatura medicală și de populația arondată. Astfel, în timp ce un cabinet are alocată, pentru ianuarie 2019, o valoare de contract pentru servicii în valoare de 1900 de lei, alt cabinet poate oferi servicii gratuite către populaţia asigurată în valoare de 4.000 de lei. Un SRL poate atinge, în această lună, plafonul de 11565 de lei. Nemţenii asiguraţi, dar în anumite condiţii şi cei neasiguraţi, care constituie urgenţe, pot, astfel, beneficia de servicii medicale gratuite şi anul acesta, copii şi adulţi deopotrivă, în anumite condiţii. Pacienţii care au nevoie de un tratament stomatologic la început de lună, atunci când se fac alocările de fonduri, au şanse mai mari să nu plătească serviciul medical, dacă se încadrează în condiţiile impuse de lege, pe principiul primul venit, primul servit. De regulă, medicii înscriu pacienţii pe o listă de aşteptare şi aceştia pot reveni luna următoare. Cine nu are răbdare, şi nici norocul ca problema de sănătate să fie inclusă în seria serviciilor cu decontare, achită serviciile. Copiii şi tinerii cu vârsta de până la 18 ani beneficiază de decontarea integrală a tratamentelor cuprinse în Pachetul de servicii medicale de bază pentru medicina dentară. Aceştia au decontate integral proceduri precum tratamentul cariilor simple, extracţia dinţilor temporari precum şi anumite tratamente ortodontice. Pentru pacienţii de peste 18 ani, nu toate procedurile sunt decontate integral. În general, tratamentele de urgenţă sunt acoperite în proporţie de 100%, în timp ce majoritatea tratamentelor este cu decontare în proporţie de 60%. Persoanele care beneficiază de legi speciale (pacienţi cu handicap grav, veterani de război etc.) au toate procedurile cuprinse în pachet decontate integral. Procedurile decontate de către Casa de Asigurări şi care alcătuiesc “Pachetul de servicii medicale de bază pentru medicina dentară” este publicat în fiecare an pe site-ul oficial al Casei de Asigurări. Din păcate, pachetul oferă un număr extrem de redus de tratamente dentare, cele mai importante fiind tratamentele de urgenţă şi cele dedicate copiilor sub 18 ani. Astfel, pentru o urgenţă dentară, Casa de Asigurări va deconta 100% tratamentul, dar acesta se referă strict la îndepărtarea imediată a durerii şi a celorlalte simptome acute.

Geanina NICORESCU