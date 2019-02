Au început înscrierile în Tabăra Medievală pentru Copii de la Rucăr-Bran

Aflat la cea de-a XI-a ediţie, proiectul se va desfăşura în zona culoarului montan Rucăr-Bran, în perioada iunie – august 2019 8 Tabăra este dedicată copiilor cu vârste între 6 şi 16 ani cărora organizatorii încearcă să le insufle principiile de onoare ale cavalerismului medieval 8 Până în prezent, peste 1400 de copii și-au petrecut vacanțele în Tabăra Medievală

Copiii care doresc să intre în pielea domnițelor și cavalerilor din Evul Mediu au ocazia să se înscrie la cea de-a XI-a ediţie a Taberei Medievale pentru Copii, eveniment organizat de Asociaţia Culturală Antiqva. Ca şi în anii trecuţi, tabăra este organizată pe platoul montan traversat de culoarul Rucăr-Bran, gazda celor mici fiind pensiunea „Valea cu struți” (aflată la Șirnea, comuna Fundata, judeţul Braşov). Tabăra va fi organizată în perioada iunie – august 2019 şi va include 8 serii de câte o săptămână. Sunt acceptaţi copii cu vârste cuprinse între 6 şi 16 ani. Pe parcursul desfășurării activităților, participanţii vor fi împărțiți în grupe alcătuite din 6 – 8 copii, cu vârste apropiate, care vor lucra sub atenta supraveghere a instructorilor. Instructorii sunt profesionişti în domeniile în care lucrează şi au experienţă în lucrul cu copiii. Inițiatorii proiectului vor construi, alături de micii cavaleri și de tinerele domnițe, una dintre cele mai frumoase povești ale copilăriei lor – un basm despre onoare, prietenie și corectitudine, într-un cadru natural cu adevărat deosebit, departe de praful și căldura orașului. Peste 1400 de copii și-au petrecut vacanțele în Tabăra Medievală Cei mici vor fi antrenați în mai multe ateliere inspirate din lumea medievală: vor deprinde arta şi codul de onoare al cavalerilor medievali, în cadrul atelierelor de tir cu arcul şi spadă medievală; vor fi introduşi în lumea simbolisticii medievale prin intermediul atelierului de pictură şi heraldică medievală; îşi vor cultiva talentul artistic și vor deveni mai creativi și mai spontani în cadrul atelierului de improvizaţie şi teatru medieval. De asemenea, copiii vor explora meşteşugurile medievale în cadrul atelierului de realizare manuală a hârtiei, utilizând tehnici vechi de cinci secole pentru a prelucra celuloza prin reciclarea hârtiei. Nu în ultimul rând, micii meşteri vor realiza propriile lor scuturi cu însemne heraldice, pe care le vor lua acasă ca amintire. După-amiezile vor fi rezervate drumeţiilor în împrejurimile pitoreşti ale taberei, iar la lăsarea serii copiii vor asculta legende medievale sau vor viziona filme cu specific istoric. Programul taberei va cuprinde şi drumeții prin împrejurimi (Fundata, Șirnea, Moeciu de Sus), deosebit de atractive fiind și vizitele la Hodăiță sau la Stână, unde copiii pot învăța lucruri interesante despre plante, animale și viața oamenilor de la munte. Ultima seară a taberei va fi una festivă, în cadrul căreia copiii vor fi învestiţi cavaleri sau vor primi titlul de domniţă. „Aflată în al nouălea an de funcționare, Tabăra Medievală a făcut parte din vacanţa a peste 1400 de copii. Organizată pe parcursul edițiilor anterioare în zona Culoarului Rucăr-Bran, tabăra a fost pentru copii o experienţă specială, deopotrivă educativă şi recreativă. Sub o atentă supraveghere, copiii au avut ocazia unică de a descoperi valorile cavalerismului medieval, transpunându-se în lumea poveştilor, atât de familiară vârstei lor. Ei au avut parte şi de relaxare, învăţând ceva nou în fiecare zi şi făcându-şi o mulţime de prieteni. Dorim să oferim copiilor încă o vacanţă de neuitat, iar pentru aceasta ne vom întoarce în spaţiul încărcat de istorie al Țării Bârsei și al Țării Muscelului. Ne vom apropia de spiritul şi cunoaşterea Evului Mediu prin intermediul atelierelor, povestirilor, jocurilor interactive şi ne vom relaxa făcând drumeţii prin minunatele împrejurimi ale taberei”, spun organizatorii. Mai multe detalii despre programul taberei pot fi obţinute accesând pagina http://www.tabara-medievala.ro/.

Irina NASTASIU