Nu trebuie sa fii un mare iubitor de aventura pentru a face o mica escapada pana la cea mai apropiata zona montana, acolo unde linistea si relaxarea se afla la un cu totul alt nivel. Muntele este spectaculos pe intreg parcursul anului, pentru ca daca in sezonul cald, acesta reprezinta un refugiu perfect in fata temperaturilor toride, in sezonul rece, muntele se transforma intr-o veritbila zona de distractii, ce reies din sporturile de iarna pe care le putem practica intreaga familie. Decizia de a calatori cu cei mici la munte reprezinta una cat se poate de curajoasa, pentru ca pe langa pregatirea bagajului, calatoriile cu cei mici presupun o serie de alte responsabilitati importante, peste care nu se va putea trece cu vederea. Confortul si siguranta bebelusului sunt prioritare, astfel ca planificarea intregii calatorii ar trebui sa se faca in functie de aces detalii importante.

Oricat de complicate ar putea insa parea lucrurile, trebuie sa admitem totusi faptul ca nu ne simtim tocmai placut atunci cand plecam fara pitici, chiar daca este vorba doar de cateva zile. Desi multi considera calatoriile cu cei mici ca fiind din start unele ratate, in realitate lucrurile nu stau absolut deloc asa. Astfel, am pregatit pentru tine cateva sfaturi esentiale carora sa le acorzi atentie atunci cand iei decizia de a pleca cu cei mici la munte.

Verifica ca toate componentele masinii sa fie in stare perfecta de functionare.

Pentru a nu avea parte de surprize neplcaute, mai ales ca este vorba despre o zona montana, este mai mult decat recomandat sa te asiguri ca totul functioneaza perfect la masina. De la clasicele amortizoare si placute de frana, pana la componentele mari ale masinii, toate acestea trebuie sa se afle intr-o stare perfecta de functionare pentru a evita potentialele situatii neplacute ce pot aparea in urma unor defectiuni surpriza. Ar fi chiar indicat sa faci o scurta revizie tehnica masinii daca iti doresti sa duci siguranta la un cu totul alt nivel, pentru ca in mod suprinzator, problemele la masina apar exact in acele momente in care ne asteptam cel mai putin.

Alcatuieste cu mare atentie bagajul.

Daca in bagajul tau trebuie sa se regaseasca in mod cert haine groase (pentru ca primavara pare a se lasa asteptata) si desigur incaltaminte specifica outdoor, in bagajul celui mic vei adauga cateva perechi de hainute si incaltaminte, dar si o serie de medicamente si produse pentru ingrijire, pentru ca este destul de putin probabil ca vei regasi acolo sa cumperi astfel de lucruri. Pentru a nu uita lucruri importante acasa, iti recomandam sa apelezi la ajutorul unei liste pe care sa o alcatuiesti inainte de a pregati propriu-zis bagajul. In acest fel este destul de putin probabil sa uiti ceva important acasa.

Asigura-te ca iei cu tine toate produsele de baza in materie de siguranta si confort pentru cel mic.

Necesitatile celor mici in materie de siguranta si confort sunt multiple, iar dat fiind faptul ca nu vei putea lua absolut tot cu tine, este esential sa te asiguri ca le iei pe cele esentiale. Scaunul auto spre exemplu este produsul de baza numarul 1 in materie de siguranta si confort pe durata transportului, astfel ca acesta nu trebuie sa iti lipseasca. Concomitent, pentru a oferi celui mic un somn de calitate, poti opta pentru un patut pliabil care sa dispuna de o saltea confortabila, desigur daca spatiul din masina iti mai permite acest lucru.

Oricat de nerabdatori am fi sa ajungem la destinatie, este totusi important sa avem in vedere faptul ca bebelusii se plictisesc destul de repede, astfel ca un mic popas reprezinta o idee inspirata pentru a-l verifica si a-i acorda putna atentie. Chiar daca avand un bebelus la bord calatoriile noastre se schimba aproape radical, cu certitudine prezenta lor alaturi de noi este un lucru ce ne umple inimile de bucurie.