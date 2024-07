Cu BERTI BARBERA ȘI BIG BANDUL RADIO

Dirijor: SIMONA STRUNGARU –

Program:

1. Heavy Juice

2. Let The Good Times Roll

3. Americano

4. I’m Just A Lucky So And So

5. The Dirty Boogie

6. When It Rains It Pours

7. This Cat Is On The Hot Tin Roof

8. Superstition

9. What Is Hip

10. Night And Day

11. Sway

12. Fever

13. Uptown Funk

14. That’s Life

„BERTI BARBERA BIG BAND BOOM” este o nouă orchestră de jazz, blues și soul în peisajul autohton, formație alcătuită din muzicieni de top, membrii al „Big Band-ului Radio România” și ai „Bucharest Jazz Orchestra”. Grupul este dirijat de Simona Strungaru.

O viață pentru muzică, un vis împlinit, la asta se gândește Berti Barbera când urcă pe scenă, locul în care se simte în largul lui, folosind instrumente, stiluri și nuanțe pentru a-și exprima bucuria.

Artistul este un vocalist expresiv și un percuționist intuitiv, împarte generos spațiul sonor cu toți muzicienii implicați, cu o înțelegere subtilă a interpretării, îmbinând virtuozitatea cu umorul. Prin abordarea lui, totul sună personal și plin de viață, direct către publicul pe care-l prețuiește.

Berti Barbera este licențiat al Universității Naționale de Teatru și Film și masterand în Studii Ebraice la Universitatea din București.

Unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați cântăreți de jazz și blues din Romania, Berti Barbera se bucura de o bogată activitate discografică ce numără peste zace titluri dar este și gazda unor prestigioase emisiuni de televiziune și radio cu profil muzical.

SIMONA STRUNGARU este dirijorul permanent al „Big Band-ului Radio România”, al „Bucharest Jazz Orchestra” și al ansamblului de muzică contemporana „SonoMania”.

Dirijoare, pianistă, orchestratoare și compozitoare, Simona Strungaru este masteranda a Conservatorului din Amsterdam cu dubla specializare în dirijat de orchestră și pian clasic.

Simona Strungaru are o activitate artistică bogată și complexă care încorporează o multitudine de stiluri muzicale, de la muzică clasică la jazz contemporan și crossover, colaborând cu formule instrumentale diverse, de la formații camerale la orchestre simfonice și orchestre de jazz.

NICU PATOI este un artist care prin instrumentul lui, chitara, dezvăluie caracterul, educația, pasiunea și plăcerea de a cânta și provoacă în același timp, în mod discret, curiozitatea de a încerca sa afli părțile nevăzute ale unui artist și ale unui instrument complex. Folosește o multitudine de procedee într-o manieră subtilă, bine proporționată, combinând echilibrat claritatea acordurilor cu momentele de rafinament solistic, viteză și feeling. Este un interpret cu rigoare de matematician și suflet de artist, care strălucește în orice moment în care interacționează cu chitara.

SEBASTIAN BURNECI este unul dintre cei mai reprezentativi artiști de jazz și muzica creativă din România, prim-trompetist și solist al „Big Band-ului Radio România”, începând cu anul 2007, și

fondator și lider al ansamblului de jazz contemporan „Bucharest Jazz Orchestra”, căruia i-a pus bazele în anul 2012.

În prezent, Sebastian Burneci este Doctorand al Facultății de Muzică și Teatru din cadrul Universității de Vest din Timișoara, având ca temă de studiu paralela dintre muzica clasică și cea

de jazz, din perspectiva interpretului la trompetă, paralelă analizată cronologic pe parcursul formării personale ca artist creativ.