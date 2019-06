ASTĂZI, EXERCIȚIU DE AMPLOARE LA S.C. GA PRO CO CHEMICALS SĂVINEȘTI: ACCIDENT CHIMIC CU APLICAREA PLANULUI ROŞU DE INTERVENŢIE AL JUDEŢULUI NEAMŢ

Astăzi, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Petrodava” al judeţului Neamţ va desfăşura un exerciţiu cu forţe şi mijloace în teren cu tema: „Activitatea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „PETRODAVA” al judeţului Neamţ în cooperare cu alte componente ale sistemului de management al situaţiilor de urgenţă pentru intervenţia în cazul producerii unui accident chimic, cu implicaţii în afara amplasamentului la S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. Săvineşti şi aplicarea Planului Roşu de Intervenţie al judeţului Neamţ”. La acţiune vor participa reprezentanţi ai instituţiilor cu atribuţii în domeniu, astfel: • Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Petrodava” al judeţului Neamţ; • Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Mihail Grigore Sturza” al judeţului Iaşi; • Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ; • Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Neamţ; • Unitatea Specială de Aviaţie Iaşi • Serviciul de Ambulanţă Judeţean Neamţ; • Unitatea de Primire Urgenţe a Spitalului Judeţean Neamţ; • M. 1407 Piatra Neamț; • Formaţia de intervenţie a S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. Săvineşti; • CLSU Săvineşti; • CLSU Dumbrava Roşie; • CLSU Roznov; • Agenţia de Protecţie a mediului Neamţ; • Comisariatul Judeţean Neamţ al Gărzii Naţionale de Mediu. Scenariul: În data de 12.06.2019, la orele 12:12, prin sistemul B.R.A.U. „112” Neamţ, dispeceratul unităţii primeşte un apel de la dispeceratul S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.R.L. Săvineşti, despre faptul că pe amplasament, la gazometrul de amoniac de la instalaţia de acid azotic, s-a produs un accident chimic, rezultând eliberarea în atmosferă de amoniac lichid. Inginerul tehnolog al instalaţiei ia în considerare posibilitatea apariţiei unei fisuri majore pe generatoarea clopotului de la gazometru, cauzată de şocurile termice generate de agentul de încălzire (abur) și îmbătrânirea materialului din care este confecţionat acesta. O parte din cantitatea de amoniac aflată în acel moment în gazometru (400 kg) este eliberată în atmosferă. Se propune punerea în aplicare a Planului de Urgență Externă(P.U.E. ) conform scenariului de accident – emisie toxică la gazometrul de amoniac. Numărul apelurilor de urgenţă cresc, numeroase persoane care tranzitează zona precizând că se simte miros persistent de amoniac. Două persoane aflate în zona gazometrului sunt căzute la pământ. Subofiţerii operativi din dispeceratul integrat ISU-SAJ anunţă comanda inspectoratului pentru luarea măsurilor ce se impun în astfel de situaţii. OBIECTIVE GENERALE: • verificarea funcţionării fluxului informaţional decizional; • perfecţionarea deprinderilor în punerea în aplicare a planurilor de cooperare cu instituţiile MAI – MAPN din judeţ, precum şi cu alte instituţii care pot îndeplini funcţii de sprijin pe timpul gestionării situaţiilor de urgenţă; • verificarea capacităţii de cooperare pe timpul misiunilor de intervenţie cu forţe aparţinând MAI – MAPN; • antrenarea autorităţilor responsabile, definite prin H.G. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, pentru managementul tipului de risc simulat; • verificarea modalităţii de punere în aplicare a Planului Roşu de Intervenţie al judeţului Neamţ; • verificarea viabilităţii Planului de Urgenţă Externă al S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.; • antrenarea personalului unităţii pentru conducerea operaţiunilor şi coordonarea forţelor venite în sprijin de la alte unităţi utilizând mijloace de comunicaţii; • antrenament în aplicarea „Concepţiei de utilizare a autospecialei de transport personal şi victime multiple”.