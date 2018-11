Arestat după ce s-a urcat băut la volan și a băgat un om în spital

Un bărbat de 39 de ani, din localitatea Români, a fost dus în arestul Poliției Neamţ, pentru 24 de ore, în ziua de 4 noiembrie, după ce a provocat un accident rutier în localitatea Horia.

Din cercetările efectuate de poliţişti a reieşit că un bărbat de 39 de ani, din Români, a condus un autoturism pe DN 2 – E 85, din direcţia Roman – Bacău, iar în localitatea Horia a pătruns pe sensul opus de circulaţie, unde a intrat în coliziune cu un alt autoturism, condus de un cetăţean ucrainean, de 37 de ani. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a ambilor conducători auto, care au fost preluaţi şi transportaţi la spital pentru îngrijiri medicale.

“Poliţiştii i-au testat alcooltest pe cei doi participanţi la trafic, rezultatul fiind de 0,65 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul bărbatului din localitatea Români, iar în cazul cetăţeanului ucrainean dispozitivul a indicat o valoare negativă. Cercetările au fost demarate sub aspectul comiterii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului”, a transmis Poliția Neamț.

Bărbatul care a făcut imprudența să conducă sub influența alcoolului riscă închisoarea.

Geanina NICORESCU