Arborele de mătase, planta de grădină și…ghiveci

Flori mari, pufoase, roz, fiind compuse numai din stamine foarte lungi

Frumusețea arborelui de mătase este dată de florile sale mari și pufoase, de culoare roz, compuse numai din stamine foarte lungi. Arborele de mătase poate să înflorească în fiecare an, în lunile mai-iulie. Pentru o înflorire abundentă are nevoie de spații însorite și de temperaturi ridicate. Florile apar în grupuri pe lăstarii anuali, ramurile mai vechi sunt lăsate pentru dezvoltarea frunzelor, care produc energie prin fotosinteză. Înflorirea poate întârzia dacă nu beneficiază de condiții optime în grădină. Arborele de mătase necesită spații ample în grădină, întrucât atinge lungimi mari pe orizontală. Este preferat și pentru terase sau locuri de ședere în grădină, deoarece asigură o umbră plăcută. Arborele de mătase plantat în ghiveci Arborele de mătase poate fi plantat și în ghiveci, situație în care dezvoltarea excesivă este limitată. Pentru rezultate excelente are nevoie de un recipient mare, umplut cu un substrat cu pH acid și cu un drenaj bun. Trebuie amplasat într-o zonă scaldată de soare și condus pe un spalier pentru a-l proteja de vânturile puternice. În timpul verii, pământul trebuie menținut umed însă fără excese care pot determina putrezirea rădăcinilor. Se recomandă pentru plantarea ân ghiveci soiul „Summer Chocolate” care are frunzele închise la culoare. Este un arbore căruia îi place expunerea la soare, deci se poate planta în grădini însorite și pe terase sau balcoane cu orientare sudică. Arborele de mătase are capacitatea de a fixa azotul din aer, așa că solul nu trebuie să fie extrem de fertil pentru a asigura o înflorire normală. Trebuie doar să fie bine drenat și cu o valoare a pH-ului adecvat cerințelor sale. Arborii de mătase prosperă într-un sol puternic acid, unde rădăcinile se vor dezvolta în profunzime, beneficiind mai bine de nutrienți și umiditate, elemente esențiale în procesul de înflorire. Utilizarea unui îngrășământ cu pH acid în primăvară, precum și o soluție bogată în fosfor, vor determina rădăcinile să se dezvolte pe verticala solului. Arborele de mătase se pplantează departe de clădiri și copaci înalți. Fără energia produsă cu ajutorul soarelui, arborele nu are puterea de a forma flori. Solul umed în mod constant, împreună cu lumina soarelui, contribuie la o înflorire normală de vară. Dacă are o expoziție excelentă, ne poate bucura și toamna cu o înflorire suplimentară.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU