Aparatul de testare pentru Covid19 a fost completat; testele se vor face la Piatra- Neamţ

* Toate componentele și chitul pentru testare ale aparatului PCR, achiziționate cu fonduri de la Consiliul Județean, au ajuns la Spitalul de Urgență Piatra Neamț

* Nemțenii suspecți de infecția cu virusul COVID-19 vor fi testați la Piatra Neamț

În Joia Mare, când creștinii trăiesc cu emoție încărcătura spirituală a acestor zile din Săptămâna Patimilor, Consiliul Județean Neamț anunță o veste cum nu se poate mai potrivită pentru perioada în care virusul COVID-19 se arată tot mai virulent și creează tot mai multe victime printre oameni: au ajuns la Spitalul de Urgență Piatra Neamț, toate componentele aparatului de testare moleculară real-time PCR – extractorul și chitul de extracție, se precizează în comunicatul de presă al Consiliului Judeţean Neamţ.

De acum, Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț are aparatura necesară care va permite testarea pacienților suspecți de coronavirus, pentru a se cunoaște în foarte scurt timp dacă sunt sau nu infectați cu virusul COVID-19. Probele prelevate de la suspecții din Neamț nu vor mai fi trimise în alte județe ale țării, pentru interpretarea lor.

„Un vis al meu s-a împlinit! Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț are de astăzi, 16 aprilie, aparatul de testare moleculară real-time PCR complet echipat! Este ceea ce le-am promis nemțenilor că voi face, printre multe altele, pentru salvarea pacienților infectați cu temutul virus. Cu fonduri de la bugetul județului – am alocat 11 milioane de lei – reușim să achiziționăm cea mai importantă aparatură și cele mai bune echipamente de protecție, care să fie utilizate de sistemul medical nemțean în perioada pandemiei de coronavirus. Aparatura are toate autorizațiile necesare, specialiștii care vor lucra cu aparatul PCR au fost deja la un stagiu de pregătire, iar astăzi, după ce a ajuns acest adevărat laborator de analiză, au mai beneficiat de o instruire. Sper ca Ministerul Sănătății să dea în cel mai scurt timp cu putință avizul pentru începerea testărilor la Piatra Neamț. Sunt foarte bucuros că reușesc să sprijin Spitalul Județean, care pe 31 martie fost declarat Spital COVID-19, cu aparatură de ultimă performanță, chiar dacă acum unitatea medicală nu mai este în subordinea Consiliului Județean! Eu rămân alături de nemțeni și voi face tot ce depinde de mine pentru sprijinirea și binele cetățenilor județului nostru“, a declarat Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț.

M.O.T.