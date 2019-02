Angajatorii străini, cu ochii pe meseriașii din ţara noastră

În aceasă perioadă, rețeua EURES România oferă peste 1.700 de posturi Se adâncește criza de forță de muncă din România. În continuare, mulți românii preferă să muncească peste hotare, în detrimentul firmelor autohtone incapabile să oprească exodul. “Veriga lipsă” sunt salariile mici din țară, în comparație cu cele oferite în străinătate, unde un cuplu poate strânge suficienți bani pentru ce și-a pus în plan. Din acest motiv tinerii și nu doar, acceptă salariile tentante de mii de euro, urmând ca în doar câțiva ani să-și vadă visele realizate, respectiv o locuință și mașină. “Strânși cu ușa”, patronii români caută mână de lucru mai ieftină, adusă din țări precum Vietnam, China și Turcia. În total, în 2018, în România au venit aproape 10.000 de muncitori străini. Trecând peste acest aspect, în această perioadă, angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România 1.790 locuri de muncă vacante, cele mai multe în Spania, Portugalia, Marea Britanie, Olanda, Germania și Irlanda. În Spania există 1.004 de joburi, din care 1.000 în agricultură și 4 ca tehnician. Portugalia are oferte pentru munca la câmp, respectiv 200 de joburi. În Marea Britanie agricultorii au vacante 100 de slujbe. Tot britanicii mai dispun de 50 de posturi de îngrijitor persoane la domiciliu și 10 ca infirmier. În Olanda, companiile străine vor să încadreze 85 lucrători în sere, 25 lucrători în fabrica de alimente, 10 muncitori în grădinărit și un asistent manager. Și nemții ne dau de muncă, e vorba de 10 slujbe de sudor, câte 8 ca ajutor la procesarea produselor alimentare și manipulant, 7 de lucrător în construcții, 5 ca șofer de autobuz, câte 4 de constructor și personal servire, plus 3 de mecanic de instalații. Mai sunt libere câte două posturi de electrician, faianțar, fierar, măcelar, personal gastronomie de sistem, specialist restaurant, stivuitorist și șofer de camion, la care se mai adugă câte un loc de commis de cuisine, commis de rang, instalator, mecatronist vehicule, receptioner, specialist CNC, tâmplar, tehnician electronică, tencuitor și zidar. Cine dorește să lucreze în Irlanda are la dispoziție 57 de joburi, din care 55 ca tranșator de carne, un post de inginer electric și încă unul ca tehnician de întreținere. În Suedia există 30 de ocupații de culegător căpșuni, câte 8 ca mecanic mașini și operator CNC, 5 de vopsitor auto și 3 de mecanic auto. Dar și danezii sunt interesați să facă angajări, aceștia oferă 50 de slujbe în agricultură, la cules de mazăre. În Finlanda, nemțenii pot lucra ca muncitori în construcții -10 posturi, pavatori-6, și câte 5 ca operatori CNC și sudori. Și firmele norvegiene au deficit de personal. Acestea vor să încadreze 4 programatori jocuri video, câte 2 tâmplari mobilă și testeri asigurarea calităţii, plus câte un frizer, ghid caiac, ghid antrenor caiac, producător extern jocuri video și vopsitor.

V. ANDRIEȘ