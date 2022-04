Proiectul de adăpost/clinică de animale în Neamţ ar putea fi conceput după cel de la Cernavodă, a anunţat preşedintele Consililui Judeţean Neamţ, Ionel Arsene.

“De Ziua internațională a animalelor fără stăpân am făcut o vizită în județul Constanța, la Cernavodă, unde am văzut un adăpost de animale realizat la standarde europene. Am văzut acolo suflete care au primit a doua șansă la viață, datorită unor oameni care iubesc animalele! În incinta adăpostului funcționează și o clinică, în cadrul căreia sunt tratați câinii, pisicile, caii și alte animale care au nevoie de intervenția specialiștilor”, a spus şeful CJ.

Viitorul adăpost ar putea fi construit la Bălţăteşti, acolo unde a fost deja identificat un spațiu care se pretează pentru îngrijirea lor și pentru găzduirea unei clinici în care vor funcționa cabinete veterinare pentru chirurgie, sterilizare și asigurare tratamente.

“Pe modelul adăpostului de la Cernavodă vom construi și noi la Neamț! Vreau să nu mai existe animale abandonate pe toate drumurile, animale care sfârșesc sub roțile mașinilor, lovite, alungate! Mizez foarte mult și pe spiritul civic al nemțenilor și sper să nu chinuie necuvântătoarele, să se preocupe de sterilizarea lor pentru nu se mai înmulți haotic și să accepte dragostea necondiționată pe care le-o oferă câinii și pisicile! Iubesc toate animalele, dar acestea, care sunt lipsite de apărare și nu au un adăpost sigur, găsesc un loc special în inima mea!”, a adăugat Ionel Arsene.

Legislația în vigoare prevede obligaţia Consiliului Județean de a asigura protecție animalelor victime ale violenței.

M.O.T