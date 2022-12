Liga Campionilor UEFA sezonul 2022/2023 a ajuns în faza „optimilor”, în care sunt confruntări care ar fi putut să aibă loc în semifinale sau chiar în finală. Paris Saint-Germain vs Bayern Munchen și Liverpool vs Real Madrid sunt capetele de afiș ale acestei faze. Cele patru echipe se află în Top 6 favorite la cucerirea trofeului.

Manchester City, echipa creditată cu cele mai mari șanse să câștige competiția, are o misiune teoretic mai ușoară, întâlnind-o pe Leipzig. Dar iată care sunt primele șase favorite, potrivit experților:

Manchester City

A câștigat grupa G, înregistrând următoarele rezultate: 3-1 acasă și 4-0 în deplasare cu FC Sevilia, 0-0 în deplasare și 2-1 acasă cu Borussia Dortmund, 0-0 în deplasare și 5-0 acasă cu FC Copenhaga. Campioana Angliei se bazează pe jucători de excepție, în frunte cu atacantul Erling Haaland, dar și pe ambiția lui Pep Guardiola de a câștiga o competiție internațională pe banca tehnică a „cetățenilor”.

Bayern Munchen

Campioana Germaniei a câștigat fără emoții grupa C, cu șase victorii din tot atâtea posibile: 2-0 în deplasare și acasă cu Inter, 2-0 acasă și 3-0 în deplasare cu FC Barcelona, 5-0 acasă și 2-4 în deplasare cu Viktoria Plzen. Așadar, elevii lui Nagelsmann au primit gol într-o singură partidă. Bayern are de trecut un test dificil în „optimi”, dar va da piept oricum cu cele mai puternice adversare dacă vrea să câștige Liga Campionilor.

Paris Saint-Germain

Deși calificarea în „optimi” nu a fost pusă niciun moment în pericol, campioana Franței a înregistrat rezultate sub așteptări în grupa H, o grupă câștigată de Benfica Lisabona. PSG înscris, dar a și primit gol în fiecare meci, semn că sunt de rezolvat probleme în defensivă: 2-1 acasă și în deplasare cu Juventus, 3-1 în deplasare și 7-2 acasă cu Maccabi Haifa, 1-1 în deplasare și acasă cu Benfica. Trio-ul Mbappe – Neymar – Messi este principalul argument al echipei pariziene în „revendicarea” trofeului.

Real Madrid

Deținătoarea Ligii Campionilor și-a respectat statutul în meciurile din faza grupelor, chiar dacă Benzema, cel mai important atacant din ultimul an, a fost mai mult accidentat. Au ieșit la rampă brazilienii Vinicius jr. (noul star al naționalei „cariocas”) și Rodrygo. Iată rezultatele înregistrate de „albi”: 3-0 în deplasare și 5-1 acasă cu Celtic, 2-0 acasă și 2-3 în deplasare cu Leipzig, 2-1 acasă și 1-1 în deplasare cu Șahtior Donețk. Madrilenii au erau creditați cu multe șanse nici sezonul trecut, dar au trecut de Bayern și de PSG, iar apoi au învins-o pe Liverpool în finală.

Napoli

Napoli este revelația Ligii Campionilor, dar și a campionatului Italiei în acest sezon. Napolitanii au câștigat grupa A cu 5 victorii și o înfrângere, devansând-o pe Liverpool, o echipă mult mai experimentată la acest nivel. Elevii lui Luciano Spalletti au marcat 20 de goluri în șase meciuri: 4-1 acasă și 0-2 în deplasare cu Liverpool, 3-0 în deplasare și acasă cu Glasgow Rangers, 6-1 în deplasare și 4-2 acasă cu Ajax. Reprezentanta Italiei este a cincea favorită la câștigarea trofeului. Șansele sunt mici, dar este capabilă de orice din moment ce s-a calificat în „optimi” în stil mare.

Liverpool

Liverpool nu are un sezon prea grozav în Premier League, dar echipa antrenată de Jurgen Klopp ne-a obișnuit să facă performanță chiar și atunci când nu e sub lumina reflectoarelor. Nici în ediția 2021-2022 nu au jucat senzațional „cormoranii”. Au ajuns totuși să joace finala cu Real Madrid. Sub comanda neamțului, se pare ei au căpătat un „pedigree” de Liga Campionilor. Echipa din Anglia a terminat pe locul 2 în grupa A, având următoarele rezultate: 1-4 în deplasare și 2-0 acasă cu Napoli, 2-1 acasă și 3-0 în deplasare cu Ajax, 2-0 acasă și 7-1 în deplasare cu Rangers.