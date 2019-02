A murit actrița Maria Teslaru

„Marie, ai luat cu tine toată tinerețea mea de la Piatra-Neamț … pe care am împărțit-o cu tine … om minunat! – Oana Pellea

Teatrul și filmul românesc au mai pierdut un reprezentant de seamă! A trecut în lumea celor drepți Maria Teslaru, fostă actriță a Teatrului Tineretului din Piatra-Neamț.

Aceasta s-a stins din viață, sâmbătă, la vârsta de 63 de ani, lăsându-și toți cunoscuții cu o durere imensă în suflete.

Maria Teslaru s-a născut la 12 aprilie 1955 în localitatea Buhuși și a absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti, secţia actorie – promoţia anului 1977, la clasa profesorului Octavian Cotescu. A absolvit, de asemenea, Institutul de Teatru din Tîrgu Mureş, secţia actorie – promoţia anului 1980, la clasa profesorului Constantin Codrescu.

Oana Pellea, fosta sa colegă de scenă, a scris pe Facebook un mesaj de rămas bun răvășitor: „Atât de superbă, de bună, de minunată … cu umor, talent, inteligență, forță… Mi s-a rupt sufletul când am auzit că a plecat. Azi.

Marie, ai luat cu tine toată tinerețea mea de la Piatra-Neamț… pe care am împărțit-o cu tine… om minunat!

Frumoasa Marie, cea plină de viață… drum bun! Să bucuri cerul cum ne-ai bucurat pe noi.

Te iubesc și Dumnezeu să-ți țină sufletul în palma LUI.

Cum ești în fotografia asta … așa te țin minte pe străzile din Piatra când ne-am întâlnit și când am rămas uimită de splendoarea ființei tale

Of, Doamne…

Condoleanțe!”

„Azi am aflat că ochii aceștia frumoși s-au închis pentru totdeauna. Era elevă de liceu când a jucat în „Năpasta” de I.L. Caragiale, pe scena Casei de Cultură din Buhuși, orașul natal. Înaltă, superbă, talentată, sigură pe ea. Suntem mulți cei care am admirat-o și n-am uitat-o. Cum s-o uiți și cum să n-o iubești ? Frumusețea ei a venit și din bunătate și blândețe. Nu-mi vine să cred că a plecat atât de curând, la doar 63 de ani ! Condoleanțe familiei!” (Aida Ferat)

Roluri interpretate pe scena Teatrul Tineretului din Piatra-Neamţ:

Mama – „Bine mamă, dar ăştia povestesc în actul II ce se întâmplă în actul I” de Matei Vişniec, regia Nicolae Scarlat, 1989

Elena din Troia – „Troilus şi Cresida” de William Shakespeare, regia Ştefan Iordănescu, 1989

Camelia – „Aceşti nebuni făţarnici” de Teodor Mazilu, regia Nicolae Scarlat, 1989

Margareta şi Aglaie, O ţărancă – „Şapte hohote de râs” de Tudor Popescu, regia Alexandru Dabija, 1987

Lady Breknell – „Bună seara, domnule Wilde” de Eugen Mirea şi Henry Mălineanu, regia Nicolae Caranfil, 1987

Orsola – „Piaţeta” de Carlo Goldoni, regia Silviu Purcărete, 1986

Celanta – „Îndrăgostiţii din Tesalia” de George Peele, regia D. Mănescu, 1985

Vânzătoarea – „Fluturi de noapte” de Dinu Grigorescu, regia Mircea Marin, 1984

Chiosa, ucenicul Babei Hârca – „Baba Hârca” de Matei Millo, regia Alexandru Dabija, 1984

Stăvăroaia – „Idolul şi Ion Anapoda” de George Mihail Zamfirescu, regia Eduard Covali, 1983

Marisa – „Pragul albastru” de I.D. Sârbu, regia Mircea Cornişteanu, 1983

Prietena Elsei, Cântăreaţa, Orăşanca – „Dragonul” de Evgheni Şvarţ, 1981

Escroaca, guvernanta – „Joc dublu” de Robert Thomas, regia Eduard Covali, 1981 – Debut.