În perioada 19-21 iunie, pompierii vor transforma și în acest an Muntele Ceahlău într-o bază de pregătire.

135 de pompieri din IGSU și 27 inspectorate judeţene pentru situaţii de urgenţă (AB, AG, AR, BC, BH, BN, BT, BV, B-IF, BZ, CS, CJ, CT, CV, DB, GL, GJ, HR, HD, IS, MM, NT, PH, SB, SV, TL și VN) s-au înscris în concurs pentru a-și testa limitele.

Concursul se va desfășura timp de 3 zile, conform programului:

❗️19.06.2024 – ora 17 – festivitatea de deschidere în stațiunea Durău;

❗️20.06.2024 – ora 8 – cursa Panaghia cu plecarea din stațiunea Durău și proba Scări pe Toaca;

❗️21.06.2024 – ora 9 – festivitatea de premiere în stațiunea Durău.

Concursul „Scări pe Toaca” se organizează anual, de regulă, în ultima decadă a lunii iunie, de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț, sub coordonarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în arealul Parcului Național Ceahlău și are ca obiective:

✔️dezvoltarea și perfecționarea aptitudinilor și deprinderilor motrice specifice acțiunilor de intervenție în situații de urgență în zonele montante greu accesibile;

✔️formarea și dezvoltarea capacității organismului de a susține timp îndelungat eforturi fizice cu o intensitate de tip maximal și supra-maximal;

✔️formarea culturii sportive și dezvoltarea unui stil de viață sănătos prin practicarea tuturor formelor de manifestare a exercițiilor fizice;

✔️popularizarea, în rândul cetățenilor, a unor aspecte din activitățile desfășurate de serviciile de urgență profesioniste.

La acest concurs pot participa cadre militare, soldați gradați profesioniști, elevi și studenți, bărbați și/sau femei, din I.G.S.U. și unitățile subordonate.

Competiția se va desfășura pe trei grupe de vârstă, indiferent de sexul concurentului:

✔️grupa I – vârsta cuprinsă între 18 ani și 30 de ani, inclusiv;

✔️grupa a II-a – vârsta cuprinsă între 31 ani și 40 de ani, inclusiv;

✔️grupa a III-a – vârsta peste 41 de ani.

Probele concursului sunt următoarele:

👨‍🚒Cursa Panaghia constă în parcurgerea traseului Stațiunea Durau – Cabana Fântânele – Cușma Dorobanțului – Stânca Panaghiei – Cabana Meteo și are o lungime de aproximativ 7 km, cu diferența de nivel de aproximativ 1100 m. Concurenții participă echipați în echipament sportiv cu încălțăminte adecvată tip trail-running, rucsac pentru transportul echipamentului individual capacitate 60 – 80 litri, necesar parcurgerii celei de-a 2-a probe din concurs (costumul de protecție pentru pompieri, bocanci unici, cască de protecție pentru intervenție la incendii cu vizor, mănuși de protecție pentru intervenție).

👨‍🚒Scări pe Toaca este a doua probă, ce constă într-o singură urcare pe scara care asigură accesul către Vârful Toaca. Scara este compusă din 519 trepte, cu o înclinație de aproximativ 70 grade, pe o diferență de altitudine de aproximativ 100 metri. Concurenții participă echipați în costumul de protecție pentru pompieri (NOMEX), bocanci unici, cască de protecție pentru intervenție la incendii cu vizor, mănuși de protecție pentru intervenție, aparat de respirat cu aer comprimat și butelie de aer (goală).

Le dorim succes tuturor participanților!

Vă așteptăm alături de noi!