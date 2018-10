A apărut numărul 33 al revistei „Ecoul Hangului”

A văzut lumina tiparului numărul 33 al revistei „Ecoul Hangului“, publicație editată de Biblioteca Publică Hangu, sub egida Asociației Culturale Hangu, un număr consistent, pe care-l recomandăm iubitorilor de istorie și tradiții locale. Din sumar: „Războiul pentru întregirea neamului românesc”, de prof. Gh. Drugă; „Rânduri despre strămutare” – amintiri despre anii copilăriei petrecuți la Hangu, depănate de Mircea Lazăr, profesor universitar doctor docent, filosof, sociolog și politolog la Universitatea de Hidrometeorologie, care consideră că „pentru majoritatea sătenilor de la munte (adică pentru munteni), strămutarea forțată din locurile strămoșești la câmpie, în alte localități, a devenit tragedia vieții lor, căci schimbarea modului de viață, a ocupațiilor, a sărbătorilor (hramului bisericii, etc.) a lăsat răni adânci, de nelecuit pentru generațiile de atunci.” „Tineri hangani, dincolo de hotarele țării – Confesiunea unei hangance, studentă în Danemarca” – experiența de studentă în Danemarca a Georgianei Mitronici; Prof. Ana-Maria Anania a stat de vorbă cu scriitorul Vasile Lupașc, „un scriitor extraordinar, care își pune în fiecare cuvințel câte o bucățică din sufletul lui mare și luminos, ajungând astfel la inimile fiecărui cititor.” În anul Centenarului, Vasile Lupașc lansează un nou volum, intitulat „Marea Carte a Unirii”, care prezintă, potrivit autorului, „extraordinara aventură istorică de la prima unire a triburilor dacice până la Unirea înfăptuită de către Mihai Viteazul și mai apoi la evenimentele care au marcat nașterea națiunii române, Unirea lui Alexandru Ioan Cuza și Marea Unire de la 1918. Bogat și inspirat ilustrată, «Marea Carte a Unirii» se adresează în primul rând copiilor, dar informația istorică o face deosebit de valoroasă pentru toate categoriile de vârstă.” „Simpozionul «Dascălii de altădată de pe Valea Bistriței»”, de bibliotecar Iolanda Lupescu, relatează despre evenimentul desfășurat pe data de 16 august 2018, la Căminul Cultural Borca, reunind absolvenți ai liceului Borca, oficialități, profesori pensionari și activi ai școlilor Borca, Poiana Teiului, Farcașa, Grințieș. În încheiere, redăm un text sensibil despre venirea toamnei în Țara Hangului, text ce poartă semnătura elevei Eliza Marc, clasa a VIII-a, Școala Hangu, prof. Carp Daniela: O zi însorită de toamnă „A treia fiică a anului pășise doar de câteva zile peste locuința mea. Oglinda cerului liniștit, doar cu câțiva nori pe el, acoperea chipul soarelui cu un văl de umbră. Știu că atunci când codrii împrumută din culorile soarelui, îmbrăcându-se în haine de sărbătoare, este deja septembrie. Anul acesta este un septembrie tânăr, poposit într-o după amiază călduroasă, ce-mi umple sufletul de încântare. Vorbesc cu toamna (de parcă n-aș avea ce face) despre minunatele schimbări din natură. Fructele din livezi au început ușor să prindă culoare, o culoare veselă și un gust dulce-acrișor. Frunzele, obosite de atâta soare, se dezlipesc ușor de pe crengi, zboară odată cu vântul și se aștern triste, în covoare aurii, sub copacii care le-au purtat de grijă toată primăvara și toată vara. Printre frunzele rămase pe ramuri, păsările își cântă, îngândurate, ultimele triluri înainte să plece, vâslind pe albastrul cerului, în înălțimi, spre alte zări. Un iz de busuioc și de dumitrițe îmi dă târcoale, în timp ce vorbesc cu toamna, iar câteva raze se arată, de peste dealuri, ca un ultim salut. Sunt atât de frumoase zilele însorite din septembrie! Nu vreau să mă gândesc la vremea mohorâtă, în care noiembrie își va arunca lacrimile peste flori ofilite, peste copacii goi, peste cuiburile părăsite, peste codrul desfrunzit și peste dealurile înfrigurate. Îi spun toamnei că îmi doresc ca acest septembrie însorit să nu mai plece niciodată, iar ea, înfiorată, își aruncă în vânt, pletele-i de frunze ruginii.” Revista poate fi răsfoită şi în format electronic, la adresa: http://www.comunahangu.ro/revista/ec oul_hangului_33.pdf.

Irina NASTASIU