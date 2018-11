80 de tineri absolvenţi, angajaţi datorită subvenţiile acordate angajatorilor

Învăţământul profesional dual, în dezvoltare

Subvenţiile acordate angajatorilor pentru încadrarea în muncă a absolvenţilor de învăţământ, diferenţiate în funcţie de nivelul studiilor absolvite de cel angajat, au avut un aport important la ocuparea tinerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM, potrivit unui raport publicat, ieri, de Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ. Planul local de acțiune pentru dezvoltarea învățământului profesional și tehnic (PLAI) al județului Neamț – actualizat noiembrie 2018 Prevede că, în ultimul an, ca urmare a informării şi consilierii privind cariera elevilor din anii terminali de studii, bursa locurilor de muncă destinată absolvenţilor a făcut posibilă angajarea a 436 de absolvenţi, din care 80 pe perioadă nedeterminată, prin subvenţionarea locului de muncă. Dintre cei 80, 18 au terminat un ciclu inferior al liceului, 28 sunt absolvenţi de învăţământ liceal ori posticeal, iar 34 sunt absolvenţi de învăţământ superior. Pe perioada vacanţelor, în anul 2017, mai mulţi elevi şi studenţi au putut fi angajaţi prin efectul Legii nr.72/2007. Astfel, au fost încheiate 28 de convenţii cu 26 de angajatori, pentru încadrarea în muncă pe perioada vacanţelor a 60 de tineri, din care 52 de elevi şi 8 studenţi. ISJ Neamţ transmite, totodată, care sunt avantajele formării prin învăţământ profesional dual, o formă de pregătire profesională generală şi de specialitate legiferată în aprilie 2017, prin Ordin de Ministru al Educaţiei. Practic, datorită acestui sistem, absolvenţii învăţământului profesional care promovează examenul de certificare a calificării profesionale pot continua studiile în clasa a XI-a a învăţământului liceal, curs de zi sau seral. Trebuie subliniat că toţi elevii cuprinşi în învăţământul profesional beneficiază de o bursă de studiu lunară de 200 ron, pe întreaga perioadă a anului şcolar şi a perioadelor de instruire practică. De la an la an a crescut numărul şcolilor implicate şi a calificărilor din oferta educaţională. Pentru anul şcolar 2018-2019 au fost realizate 29 de clase la învăţământul profesional, din care una la învăţământul dual, care reprezintă necesităţile reale ale firmelor din judeţ, reiese din studiul prezentat de ISJ Neamţ. Clasa care funcţionează în regim dual are calificarea Filator şi este organizată cu SC RIFIL SA. În etapa următoare, Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ şi ISJ Neamţ desfăşoară o activitate prin care urmăreşte implicarea materială a agenţilor economici, pentru realizarea învăţământului profesional cu elemente de dual. Cele două entităţi îşi propun ca la începutul perioadei de admitere să aibă o statistică a ceea ce firmele pot oferi elevilor: bani sub formă de burse, transport la şi de la locul de practică, echipament de protecţie, o masă caldă etc, astfel încât elevii să poată vedea care sunt avantajele oferite de învăţarea unei anumite meserii.

Geanina NICORESCU