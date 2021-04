Talentul unor sportivi de top a fost remarcat de specialiști încă de la o vârstă fragedă. Ei au scris istorie în sporturile lor și au confirmat așteptările existente.

Iată care sunt 5 dintre sportivii talentați care au reușit apoi să confirme:

1. Novak Djokovic – Tenismenul sârb a avut un talent uriaș încă din copilărie. Pe când avea 7 ani, sârbii îl vedeau deja drept viitorul star al tenisului mondial, îi luau interviuri și îl invitau în emisiuni. Iar previziunile lor s-au adeverit, în condițiile în care Djokovic a devenit unul dintre cei mai buni jucători din istorie. A terminat anul de 6 ori pe primul loc în clasamentul ATP și a stat pe această poziție 313 săptămâni. El a câștigat totodată 18 turnee de Grand Slam și 82 de turnee ATP la simplu. De asemenea, Djokovic a fost desemnat de patru ori sportivul anului la gala premiilor Laureus. El face și multe acte de caritate și are o academie la Belgrad, unde crește tineri tenismeni.

2. Lionel Messi – Încă de la o vârstă fragedă, Lionel Messi a avut un talent ieșit din comun. El a început fotbalul la vârsta de 7 ani, la Newell’s Old Boys și a fost remarcat imediat de specialiști. Așa se face că FC Barcelona l-a transferat încă de când avea 13 ani. Messi a crescut așadar în academia FC Barcelona, La Masia, iar la vârsta de 17 ani și-a făcut deja debutul pentru echipa mare a catalanilor. De atunci el a devenit unul dintre cei mai buni jucători din istoria Barcelonei și a fotbalului. A câștigat 10 campionate cu FC Barcelona și patru Ligi ale Campionilor. A primit Balonul de Aur de 6 ori și de 7 ori a fost desemnat cel mai bun atacant din La Liga. El are în acest sezon 23 de goluri în 26 de meciuri din La Liga și este favorit la pariuri sportive online Netbet să fie golgheterul campionatului. Messi are cota 1.08 și e urmat de Luis Suarez (cota 7.00) și Karim Benzema (cota 29.00).

3. Cristiano Ronaldo – Talentul fotbalistului portughez nu avea cum să treacă neobservat. Sporting Lisabona l-a remarcat când avea doar 12 ani și a plătit aproape 2 mii de euro pentru a-l cumpăra. La 16 ani, românul Ladislau Boloni îl promova deja la prima echipă a lui Sporting Lisabona. A urmat transferul rapid la Manchester United, câțiva ani glorioși la Real Madrid, iar acum este la Juventus Torino. Ronaldo a câștigat Balonul de Aur de 5 ori și are în palmares și patru Ligi ale Campionilor. El este campion de trei ori în Anglia cu Manchester United, de două ori cu Real Madrid în Spania și de două ori cu Juventus Torino. Portughezul e considerat unul dintre cei mai buni jucători din istorie, fiind și campion european.

4. Rafael Nadal – A început tenisul încă de la vârsta de 3 ani, nu la mult timp după ce învățase să meargă. A fost un talent uriaș, iar pe când avea 8 ani a câștigat deja campionatul regional de tenis la categoria U-12, cu sportivi mai mari decât el. La 12 ani, el a devenit campion național și continental. Apoi, la 15 ani a decis să joace alături de profesioniști, chiar dacă era încă tânăr. A fost pentru mult timp liderul clasamentului ATP și are în palmares 20 de turnee de Grand Slam, ultimul la Roland Garros 2020. El este și campion olimpic în 2008.

5. Roger Federer – În 1998 a devenit campion la Wimbledon în proba juniorilor atât la simplu cât și la dublu. A urmat apoi o carieră sclipitoare, plină de recorduri și a devenit astfel unul dintre cei mai buni jucători din istorie și are și o viață de familie liniștită. El a stat 310 săptămâni pe primul loc în clasamentul ATP și a terminat anul pe această poziție de 5 ori. Are în palmares 103 titluri ATP. De asemenea, Federer a câștigat 20 de titluri de Grand Slam.