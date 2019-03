5 lucruri pentru care tinerii de pana in 18 ani au nevoie de acordul scris al parintilor﻿

Sursa foto:https://www.shutterstock.com



Sa fii adolescent nu este usor: probleme cu tenul, neintelegeri cu parintii, sentimente de dragoste neimpartasite, dorinta arzatoare de libertate si independenta si lista poate continua la nesfarsit.



Desi adultii ii vad pe adolescenti ca pe niste tineri liberi, fara nici o grija pe lume, de cele mai multe ori, aceasta este perioada in care ei au cele mai multe framantari. De la examenele de la scoala si proiectele in care se implica, pana la nevoia de socializare si de a impartasii idei, valori si sentimente cu oameni asemenea lor, toate acestea sunt lucruri pe care unii parinti nu le mai inteleg, desi au trecut si ei prin asta.



Unde mai pui situatia, frustranta pentru adolescenti, in care au nevoie de acordul parintilor pentru a face anumite lucruri. Da, sunt activitati, actiuni sau evenimente la care cei de pana in 18 ani nu se pot implica in lipsa unui acord scris sau verbal din partea parintilor.



5 situatii in care tinerii de pana in 18 ani au nevoie de acordul parintilor



Operatii estetice

Operatiile de reconstructie facială sau cele de liposuctie (daca este cazul) sunt absolut interzise minorilor in lipsa acordului parintilor. De cele mai multe ori, adolescentii apeleaza la operatiile estetice din dorinta de a modifica aspecte fizice pe care nu le considera atragatoare, ba chiar din contra, le vad ca pe niste defecte pentru care nu sunt acceptati in grupul de prieteni (dimensiunea nasului, a urechilor, acneea, surplusul de grasime etc).



Sa paraseasca tara

Conform prevederilor articolului 2 din Legea nr. 248/2005 referitoare la libera circulatie a cetatenilor romani, minorii nu au voie sa iasa din tara, decat daca sunt insotiti de unul dintre parinti sau doar in momentul in care prezinta un acord scris din partea acestuia sau a reprezentantului legal.



Drept de munca sau de implicare in activitati de voluntariat

Desi in Romania, conform Codului Muncii, dreptul la munca se dobandeste la varsta de 16 ani, tinerii minori se pot implica in activitati de voluntariat sau pot muncii prin incheierea unui contract legal de munca doar cu acordul scris al parintilor sau al reprezentantului legal.



Consultatii la doctor

Conform articolului nr. 8 din Norme Metodologice, pentru a efectua orice act medical asupra minorilor (consult, diagnostic, tratament, interventie de orice fel), medicul trebuie sa aiba acordul scris al parintilor, al reprezentantului legal sau al celei mai apropiate rude (in cazul lipsei parintilor sau al reprezentantului legal).



Aparitia in reclame televizate

Decizia nr. 220 a Codului CNA referitoare la Codul de reglementare a continutului audiovizual, prevede ca nici un copil sau adolescent de pana in 18 ani nu va mai putea aparea in spoturile publicitare televizate fara un acord scris din partea parintilor sau al reprezentantului legal, din motive ce tin de securitate si de protejarea intimitatii acestuia.

Pe langa acestea, minorilor le este interzis accesul in barurile sau cluburile deschise pe timp de noapte, iar in cele deschise in timpul zilei, le este interzis consumul de alcool sau de tutun.