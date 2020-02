5 idei de infrumusetare a apartamentelor puse in practica de nemteni anul trecut

Locuitorii judetului Neamt s-au intrecut in a amenaja locuintele cu gust, in stil modern, si au recunoscut ca au demarat aceste proiecte dornici de a obtine spatii mult mai frumoase si mai confortabile. Simplitatea si eleganta au fost doua elemente dorite in casele lor, iar acest lucru a fost dus la indeplinire cu ajutorul diferitelor idei si sfaturi pe care le-au cules din mediul online.



Desi unii dintre nemteni au recunoscut faptul ca bugetul initial le-a jucat unele feste, iar socoteala de acasa nu s-a potrivit intotdeauna cu cea din targ, cheltuielile legate de decorarea si renovarea apartamentelor fiind, uneori, mai mari decat si-au imaginat la inceput, totusi, proprietarii iubitori de frumos au reusit sa creeze decoruri unice, care sa se muleze perfect pe caracterul si personalitatea lor.



Iata cateva idei cu ajutorul carora au reusit sa creeze spatii interioare deosebite:



O mare parte din efectul dorit l-au obtinut cu ajutorul luminii naturale. In multe dintre blocurile vechi, lumina soarelui patrunde putin sau insuficient, asa ca nemtenii au ales sa-si schimbe vechile geamuri cu ferestrele din termopan de la Alsecco cu aspect modern, elemente care reusesc cu brio sa aduca mai multa lumina naturala in casa, punand in evidenta interiorul si detaliile din fiecare camera in parte;

Piesele de mobilier vechi au fost inlocuite cu unele noi, cu un look modern, sofisticat, elegant. Totusi, unii dintre nemteni au incercat si au reusit sa isi transforme vechea mobila prin reconditionare, cu ajutorul creativitatii si imaginatiei debordante, fara sa mai fie nevoiti sa dea niciun ban in plus in acest sens. Cine nu a incercat o astfel de idee ar putea sa o faca si cu siguranta, rezultatele vor fi uimitoare si vor surprinde cu usurinta musafirii care vor trece pragul casei;

Plantele de apartament sunt ideale pentru a infrumuseta orice interior, indiferent cat de simplu ar fi. Proprietarii care au avut la dispozitie un buget mic, au preferat sa creeze un adevarat colt de natura in propriile locuinte cu ajutorul ghivecelor cu flori sau cu plante exotice. Iubitorii florilor au urmarit sa transforme interiorul si sa-i dea o noua viata, fara sa fie nevoiti sa cheltuiasca sume colosale;

Lucrarile de arta contemporane au devenit tot mai cautate de locuitorii din Neamt, acestia investind anul trecut in astfel de obiecte, fie ca a fost vorba despre pictura, fie despre sculptura. Interiorul apartamentului a fost pus in evidenta prin prezenta acestor elemente admirate de majoritatea oamenilor sensibili la frumos;

O idee des intalnita in acest sens a fost si aplicarea tapetului pe peretii din interior ai apartamentului. Unii au preferat sa-l utilizeze pe un singur perete din camera, altii au incercat sa puna in evidenta un anumit colt al incaperii. Indiferent cum a fost utilizat, acest truc a reusit sa infrumuseteze imobilul si sa-l aduca in ton cu tendintele actuale in materie de design.

Acestea sunt cateva idei de infrumusetare, dar care trebuie sa tina cont si de lucruri tehnice. De exemplu, de abia dupa ce ai masurat dimensiunea ferestrelor din termopan poti sa te gandesti cat de mare trebuie sa fie instalatia cu care vrei sa decorezi ramele lor.

In concluzie, nemtenii au reusit sa realizeze acasa un loc al armoniei si echilibrului, incercand sa imbine placut diferitele obiecte care aduc confortul cu stilul de amenajare dorit. Pentru ca cel clasic nu se demodeaza niciodata, majoritatea a incercat sa-l mentina viu, dar combinandu-l armonios cu elemente de modernitate.



surse foto:

shutterstock.com