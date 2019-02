Fiecare femeie are o culoare favorita, motiv pentru care tinde sa isi achizitioneze articole vestimentare in aceleasi nuante. Cu toate ca exista culori care i s-ar potrivi la fel de bine, nu are curajul de a le descoperi frumusetea.



Este cert ca foarte multe reprezentante ale sexului frumos au articole vestimentare negre sau albe, insa sunt anumite culori care le pot scoate din impas in momente cheie. Presupunand ca si tu vrei sa afli ce culori iti pot scoate un outfit din anonimat, citeste articolul in continuare.

Iata ce culori NU trebuie sa lipseasca din garderoba ta:

1. Galben/Caramiziu

Fara indoiala, aceasta este o culoare in trend, care sta bine pe orice persoana, indiferent de tenul sau. O piesa vestimentara de aceasta culoare va intoarce multe capete si va primi multe complimente, motiv pentru care trebuie sa o ai in vedere! De exemplu, printre noile modele de paltoane pentru dama de pe site-ul lafemme.ro vei gasi unul si in aceasta culoare. Te vei convinge imediat ca reprezinta o alegere extraordinara!

2. Verde

Cu toate ca este o culoare ce poate fi usor combinata, este evitata de foarte multe persoane. Ei bine, daca te afli printre acestea, afla ca este una dintre culorile in trend anul acesta. Mergi acum in magazine si profita de reducerile pe care le gasesti pentru a-ti achizitiona articole de imbracaminte si in aceasta culoare! O sa vezi cat de mult te vor atrage hainele care au un verde placut.

3. Portocaliu

Intrucat culorile neon sunt in trend si in sezonul de primavara, iti poti indrepta atentia catre culoare portocalei. Aceasta iti va pune in evidenta trasaturile si o sa realizezi cat de bine te prinde. Sigur, trebuie sa gasesti articole de calitate, in care sa te simti bine, astfel incat sa iti faca placere sa le porti. De exemplu, iti poti lua body-uri cu guler inalt sau fara, pulovere pufoase sau topuri spectaculoase.

4. Roz pal

O alta culoare extrem de iubita, care trebuie sa isi aiba locul si printre hainele tale, este rozul pal. Indiferent ca alegi sa porti un sacou in aceasta culoare, un pulover pufos sau o jacheta matlasata, vei arata foarte bine. Cauta in magazine articole roz si nu te teme sa le porti!

5. Rosu

Cu siguranta, este una dintre cele mai elegante culori. Din acest motiv, ideal este detii o rochie in aceasta culoare, pe care sa o poti purta la ocazii speciale. Mai mult, pantalonii rosii arata foarte bine si pot fi usor combinatii cu articole de culoare alba sau neagra, mai ales in anotimpurile calduroase.

Prin urmare, culorile amintite mai sus NU trebuie sa lipseasca din garderoba ta. Acestea te vor scoate din banalitatea culorilor inchise, care nu se remarca absolut deloc. In plus, o sa iti dai seama cat de mult te intineresc si ce stare de bine iti dau atunci cand realizezi ca iti vin extraordinar!