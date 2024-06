40 de servicii voluntare din județ au participat la etapele zonale ale Concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență. La linia de start s-au aliniat SVSU din municipiul Roman, orașul Bicaz și comunele Agapia, Alexandru cel Bun, Bicaz Chei, Bicazu Ardelean, Bodești, Boghicea, Borlești, Bozieni, Brusturi, Cândești, Ceahlău, Cordun, Crăcăoani, Doljești, Dumbrava Roșie, Gâdinți, Gherăești, Ghindăoani, Grumăzești, Horia, Icușești, Ion Creangă, Negrești, Oniceni, Pângărați, Pâncești, Poienari, Piatra Șoimului, Războieni, Români, Săbăoani, Stănița, Tașca, Tazlău, Tămășeni, Timișești, Tupilați și Urecheni.

Concursurile profesionale fac parte din programul de pregătire al serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, iar organizarea și desfășurarea acestora urmăresc dezvoltarea şi perfecţionarea aptitudinilor şi a deprinderilor specifice, necesare îndeplinirii acţiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă dar și

evaluarea nivelului de pregătire a capacităţii de intervenţie.

Probele de concurs sunt:

✔Pista cu obstacole pe 100 m;

✔Ştafeta 4 x 100 m;

✔Dispozitivul de intervenţie.

La etapa zonală Roman din 12.05.2024, organizată pe Stadionul Moldova din municipiul Roman, clasamentul a fost următorul:

Locul I 🥇 – SVSU Săbăoani

Locul II 🥈- SVSU Gherăești

Locul III 🥉 – SVSU Cordun

🏆👨‍🚒Cel mai bun pompier voluntar este de la SVSU Săbăoani și se numește Dorcu Sergiu.

La etapa zonală Târgu-Neamț din 19.05.2024, organizată pe Stadionul Cetatea clasamentul a fost următorul:

Locul I 🥇 – SVSU Păstrăveni

Locul II 🥈- SVSU Urecheni

Locul III 🥉 – SVSU Brusturi

🏆👨‍🚒Cel mai bun pompier voluntar a fost desemnat Abiculesei Ioan, de la SVSU Păstrăveni.

La etapa zonală Bicaz din 12.05.2024, organizată pe Stadionul Cimentul, clasamentul a fost următorul:

Locul I 🥇 – SVSU Tașca

Locul II 🥈- SVSU Bicaz Chei

Locul III 🥉 – SVSU Dumbrava Roșie

🏆👨‍🚒Cel mai bun pompier voluntar a fost desemnat Țepeș Bobu Daniel, de la SVSU Tașca.

La etapa județeană, organizată în data de 02.06.2024 în orașul Târgu-Neamț pe stadionul Cetatea, au participat echipajele clasate pe primul loc la etapele zonale și Servicii Private pentru Situaţii de Urgenţă din județ.

După desfășurarea probelor de concurs, la Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență, clasamentul a arătat astfel:

General

Locul I 🥇 – SVSU Săbăoani

Locul II 🥈- SVSU Tașca

Locul III 🥉 – SVSU Păstrăveni

Pista cu obstacole

Locul I 🥇 – SVSU Săbăoani

Locul II 🥈- SVSU Păstrăveni

Locul III 🥉 – SVSU Tașca

Ștafeta 4×100

Locul I 🥇 – SVSU Săbăoani

Locul II 🥈- SVSU Tașca

Locul III 🥉 – SVSU Păstrăveni

Dispozitivul de intervenţie

Locul I 🥇 – SVSU Săbăoani

Locul II 🥈- SVSU Tașca

Locul III 🥉 – SVSU Păstrăveni

Cei mai buni pompieri voluntari

Locul I 🥇 – Dorcu Andrei – SVSU Săbăoani

Locul II 🥈- Diac Alin – SVSU Săbăoani

Locul III 🥉 – Abiculesei Ioan – SVSU Păstrăveni

După desfășurarea probelor de concurs, la Serviciile Private pentru Situații de Urgență, clasamentul a arătat astfel:

General

Locul I 🥇 – SPSU SSG FIRE AND RESCUE Tașca

Locul II 🥈- SPSU TRW AIRBAG SYSTEMS Roman

Locul III 🥉 – SPSU Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani

Pista cu obstacole

Locul I 🥇 – SPSU SSG FIRE AND RESCUE Tașca

Locul II 🥈- SPSU TRW AIRBAG SYSTEMS Roman

Locul III 🥉 – SPSU Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani

Ștafeta 4×100

Locul I 🥇 – SPSU SSG FIRE AND RESCUE Tașca

Locul II 🥈- SPSU TRW AIRBAG SYSTEMS Roman

Locul III 🥉 – SPSU Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani

Dispozitivul de intervenţie

Locul I 🥇 – SPSU SSG FIRE AND RESCUE Tașca

Locul II 🥈- SPSU TRW AIRBAG SYSTEMS Roman

Locul III 🥉 – SPSU Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani

Cei mai buni pompieri voluntari

Locul I 🥇 – Țepeș Bobu Daniel – SPSU SSG FIRE AND RESCUE Tașca

Locul II 🥈- Ionașcu Cosmin – SPSU SSG FIRE AND RESCUE Tașca

Locul III 🥉 – Husari Florin – SPSU SSG FIRE AND RESCUE Tașca

Următoarea etapă va avea loc în luna iulie în județul Suceava, unde vor participa serviciile voluntare și private pentru situații de urgență din județele Neamț, Vaslui, Suceava, Botoșani și Bacău.

Județul nostru va fi reprezentat de SVSU Săbăoani și SPSU SSG Fire and Rescue Tașca.

Felicităm toți participanții de la aceste concursuri și le dorim succes celor care vor reprezenta județul Neamț!

În acest an ne-am bucurat să vedem că din echipa SVSU Tașca și SPSU TBC Bisericani au făcut parte șapte femei, care au participat și la probele de concurs.

Credem noi, că prin participarea acestor femei la concursuri, populația a înțeles importanța pregătirii pentru a interveni în cazul producerii unei situații de urgență.

Le felicităm pe Paula, Iuliana, Florentina și Mădălina de la SVSU Tașca și pe cele trei femei cu același prenume, Elena, de la Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani.

De buna organizare a acestor etape s-au ocupat colegii de la Serviciul Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților, Serviciul Comunicații și Tehnologia Informației, Detașamentele de pompieri și voluntarii „Salvatori din pasiune”.

Le mulțumim și Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență Roman, Târgu-Neamț și Bicaz care ne-au sprijinit pentru a desfășura cele patru etape ale concursului.