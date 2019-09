29 de proiecte vor fi finanţate de Primăria Piatra-Neamț

Au fost aprobate proiectele care vor beneficia de finanţare nerambursabilă din partea municipalitatii pietrene, în a III-a sesiune din acest an, aferenta perioadei septembrie – decembrie 2019. „Un numar de 29 de proiecte vor primi finantare nerambursabila in valoare totala de 270.000 LEI din partea Primariei Piatra Neamţ, proiecte din domeniile : cultura, protectia mediului, social, educatie civica, activitati pentru tineret si sport”, a declarat primarul Dragoş Chitic, prezentând câteva dintre manifestările finanţate de municipalitatea pietreană în aceasta sesiune : – Neamt Music Festival Opus 2, a treia editie a Festivalului international de pian initiat de talentatul artist pietrean Daniel Ciobanu, care va avea loc in perioada 12-15 septembrie. -O noua editie a Salonului de Iarna organizata de Uniunea Artististilor Plastici din Neamt la Galeriile de Arta Lascar Vorel din Piatra Neamt; -a IX-a editie a Targului de carte Libris organizata de Camera de Comert si Industrie Neamt -Bienala ,,Lascar Vorel “ eveniment cultural important organizat de Fundatia ,, Vorel “ -Festivalul International de muzica pentru copii si tineret ,, Cantec de Stea “ organizat de Asociatia Children Forever din Piatra Neamt, manifestare devenita traditie, ajunsa la editia cu numarul 9. Sprijinim prin aceasta sesiune de finantare nerambursabila seniorii orasului pentru marcarea si in acest an a Zilei Internationale a Persoanelor Varstnice . Finanţăm organizarea prin DJTS Neamt a unui eveniment care sa marcheze cei 100 de ani de la infiintarea Clubului Sportiv Ceahlaul Piatra Neamt. Tot la capitolul sport sustinem financiar: echipa de handbal fete , HCF Piatra Neamt , echipa de fotbal locala CSM Ceahlaul, ACS Futsal Ceahlaul , minifotbalul, tenisul de camp , sahul , dansul sportiv si alte manifestari sportive. Am stabilit in urma cu 3 ani , prin consultare cu asociatiile non-profit din Piatra Neamt un sistem de lucru pe care l-am implementat si il respectam astfel ca toti cei interesati in obtinerea de finantari nerambursabile pot obtine intr-un mod simplu si transparent finantari pentru proiecte de interes local. Imi doresc o crestere a fondurilor alocate pentru acest tip de finantari si sper ca bugetul municipiului sa permita acest lucru incepand chiar cu urmatoarea sesiune.