Strănepoata lui Ion Creangă, cetățean de onoare al comunei Pipirig

„Dedic acest titlu memoriei părinților mei, care mi-au dat ca zestre Sfânta Liturghie, o comoară neprețuită… !” (Olguța Creangă-Caia)

Scriitoarea și preoteasa Olguța Creangă-Caia, strănepoata prozatorului Ion Creangă, a primit titlul de Cetățean de onoare al comunei Pipirig, în cadrul unui eveniment desfășurat sâmbătă, 27 octombrie, la Căminul Cultural „Dumitru Vacariu”. Organizat de Primăria și Consiliul Local Pipirig, evenimentul – intitulat sugestiv „Pipirig: Generaţii (re)unite de Centenar” – a reunit localnici, elevi, cadre didactice, personalități ale comunei. Au fost premiate mamele copiilor născuți în An Centenar, cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsătorie, precum şi elevii care au obținut rezultate deosebite la competiţiile locale şi naţionale. Amfitrionii evenimentului au fost primarul Vasile Dorneanu, viceprimarul Dan Bârgăoanu, city-managerul Vasile Gavriliu, precum și secretarul comunei, Ana Râşcanu, alături de alți consilieri locali. Cei prezenți au asistat la un concert aniversar pregătit de elevii Liceului Tehnologic „Ion Creangă” din Pipirig, îndrumați de prof. Nadia Mihaela Sângeap, precum și la un recital de operă susținut de cunoscuta soprană Olga Caia Murariu, artist liric la Corul Academic Radio, fiica Olguței Creangă-Caia și părintelui Teoctist Caia. Cu același prilej, Biblioteca din comuna Pipirig a primit numele scriitorului pipirigean Dumitru Vacariu, un demn urmaş al lui Creangă şi Sadoveanu, a cărui memorie a fost elogiată de scriitorul Nicolae Busuioc, precum și de Marcel Buzea și Cristiana Buzea (ginerele și nepoata lui Dumitru Vacariu). „Titlul de cetățean de onoare mă bucură, dar l-am primit ca pe o dulce povară: am promis să scriu o monografie literară a comunei Pipirig, intitulată „Pe marginea râului dumnezeiesc Ozana”, în care mai multe familii să vină cu povestea lor de viață și contribuție la strălucirea comunei Pipirig. Dedic acest titlu memoriei părinților mei, care mi-au dat ca zestre Sfânta Liturghie, o comoară neprețuită, precum și fraților, surorilor și soțului meu, dar și celor trei fiice, ginerilor și celor patru nepoți, copiilor și sătenilor din Pipirig. Cu această ocazie, am deschis fondul de carte „Familia Preot Teoctist și Olguța Caia”, la Biblioteca Pipirig. Mulțumesc domnului primar, domnilor consilieri ai Consiliului Local, doamnei director Nadia Mihaela Sângeap, precum și părintelui Teoctist Caia, care a mers pe urmele Patriarhului Nicodim Munteanu, urmând timp de patru ani cursurile Academiei Teologice din Zagorsk – Moscova și traducând mai mult de 40 de cărți din Sfinții Părinți ruși. Nu în ultimul rând, mulțumesc poetului creștin Gheorghe Simon și profesorului Gigel Bârliba pentru dragostea frățească!”, a spus Olguța Creangă-Caia. Titlul de Cetățean de onoare al comunei Pipirig a mai fost acordat medicului neurochirurg col. Gheorghe David, fiu al comunei, stabilit la Brașov, precum și sportivei Ioana Vrânceanu, campioană europeană și mondială la canotaj. Militantă pentru cauza românilor din Basarabia Olguța Creangă-Caia este urmașul direct al scriitorului Ion Creangă, moștenind de la acesta atât zestrea spirituală, cât și harul de povestitor. Soție a preotului paroh de la Biserica „Sfântul Haralambie“ din Târgu Neamț, Olguța Caia s-a născută la Pipirig, la 13 august 1951, într-o familie cu unsprezece copii. Nepoata marelui povestitor are trei fete, cunoscute pe plan național, AnaMaria fiind producător tv, iar Claudia și Olguța – cântărețe de operă, pe marile scene ale lumii. Între performanțele Olguței Creangă-Caia se numără înființarea Muzeului „David Creangă“ din Pipirig, implicarea în diferite proiecte educative și, nu în ultimul rând, lupta pentru cauza românilor din Basarabia. Olguța Creangă-Caia este autoarea volumelor „Copilăria Sfintei Teodora de la Sihla”, Copilăria Sfintei Parascheva”, „Copilăria Părintelui Ilie Cleopa”, „Copilăria Părintelui Paisie Olaru”, „Copilăria Sfântului Paisie Velicikovski” și „Copilăria Sfântului Ioan Iacob de la Neamț – Hozevitul”, volume apărute la Editura Doxologia, în colecția „Copilăria copilului creștin”.

Irina NASTASIU