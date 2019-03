10.000 de nemţeni solicită eliminarea ideologiei de gen din manualele şcolare

Avem un nucleu de părinți responsabili care s-au implicat și continuă să se implice activ în cauzele civice care privesc copiii, familia, educația.” (Marius Apopei, sociolog)

Platforma civică Împreună, compusă din 506 ONG-uri și 130.000 membri susținători, a anunțat, zilele trecute, în cadrul unei conferinţe de presă, încheierea campaniei naționale „Apărăm copiii României și identitatea lor”. Prin această campanie, 300.000 de cetățeni români solicită Ministerului Educaţiei Naţionale şi Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei să elimine urgent din manualele şcolare elementele „de propagandă ale ideologiei de gen”, ţinând cont de faptul că egalitatea de gen „nu se referă la egalitatea femeii cu bărbatul, ci la activismul LGBT”. La nivelul judeţului Neamţ, Platforma civică Împreună a strâns aproximativ 10.000 de semnături de la părinţii care se opun prezenţei ideologiei de gen în manualele şcolare. „Coordonând, la nivelul județului Neamț, activitatea de strângere a semnăturilor împotriva intruziunii ideologiei de gen în educație, am avut ocazia să ascult și opiniile unor părinți, care în mod îmbucurător, pot spune, sunt interesați de ceea ce învață copiii lor la școală. Cele 10.000 de semnături strânse în județul nostru, fără o promovare mediatică, arată că avem un nucleu de părinți responsabili care s-au implicat și continuă să se implice activ în cauzele civice care privesc copiii, familia, educația. Pe de altă parte, am constatat că această implicare civică a părinților face ca numeroase subiecte sau cazuri de interes pe zona noastră de activitate să fie scoase la iveală, atunci când ele se petrec fără acordul reprezentanților legali ai copiilor ori când diverse organizații desfășoară programe ce sub o etichetă elegantă, generoasă, ascund activități cu potențial efect negativ asupra echilibrului psihoemoțional al copilului. Și spun acestea gândindu-mă și la marile orașe, centre universitare ori de cultură, unde, datorită unei slabe ori ineficiente implicări a părinților, de ani de zile se petrec activități de ideologizare a copiilor și tinerilor în spiritul primirii unor comportamente și manifestări cu totul străine de specificul ethosului nostru, ca neam”, a spus sociologul Marius Apopei, coordonator al campaniei de strângere de semnături, la nivelul judeţului Neamţ. Potrivit reprezentanţilor Platformei civice Împreună, în şcolile din România există deja materiale didactice care „îi învaţă pe copii ori pe profesori că o persoană este genul în care se identifică şi nu genul în care s-a născut”, că identitatea de gen şi orientarea sexuală „sunt două lucruri distincte”, că „o fetiţă poate avea nume de băiat şi poate deveni tată”. Reamintim că ideologia de gen prevede că genul nu este un dat biologic, ci un rol asumat, fiecare individ având dreptul să hotărască dacă este femeie, bărbat sau altceva, indiferent de sexul biologic. Copiii români, obiectul unui experiment ideologic «Ultimele dispoziții legale în materia educației prevăd: includerea în programa școlară a unor noțiuni privind egalitatea de gen, integrarea perspectivei de gen în manualele școlare, combaterea „stereotipurilor de gen” în rândul tinerilor, calificarea familiei și a tradiției ca fiind factori de producere a prejudecăților, stereotipurilor, inegalității și discriminării. Manuale de clasa a IIIa, a V-a, a VI-a, a VII-a prevăd deja aceste răsuciri ale minților copiilor noștri, iar profesorii – potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern – pot fi subiectul unor plângeri anonime pentru aceleași aspecte ideologice. Toate acestea reprezintă, în mod evident, la nivel instituțional, legal și guvernamental, o schimbare de proporții a principiilor morale ale educației școlare, schimbare nedezbătută public, ascunsă părinților și cadrelor didactice, fără temei constituțional. În cel mai scurt timp, imediat după Referendum, prin campania de față, am reușit dovedirea faptului că cetățenii români refuză expres acest experiment ideologic neo-marxist aplicat în școlile românești», afirmă Platforma Împreună. „Copiii români fac obiectul unui experiment ideologic, atâta vreme cât în educaţia şcolară sunt introduse aspecte profund ideologice. 300.000 de cetăţeni români au somat Ministerul Educaţiei şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei să ţină cont de refuzul lor expres privind intruziunea ideologiei de gen în educaţie. Această somaţie reprezintă o procedură prealabilă administrativă unui demers judiciar, în situaţia în care autorităţile somate nu vor ţine cont de această notificare. Cei 300.000 de cetăţeni spun autorităţilor române că încalcă grav dispoziţii constituţionale şi legale, dincolo de cele privitoare la drepturile copilului. În primul rând, este desconsiderat principiul potrivit căruia părinţii sunt aceia care, odată ce poartă răspunderea faptelor copiilor lor, au şi dreptul de a-i educa potrivit propriilor lor convingeri”, a spus avocatul Ana Săcrieru. Totodată, vorbitorii au subliniat faptul că societatea civilă din Bulgaria, Ungaria, Polonia, Estonia, Letonia, Croația sau Slovacia s-a revoltat împotriva propagării teoriei genului, respingând Convenția de la Istanbul. Documentul, ratificat de statul român în 2016, permite noțiunilor de gen să pătrundă astăzi şi în programele școlare, cadrele didactice și elevii urmând a fi instruiți pentru acceptarea acestora.

Irina NASTASIU