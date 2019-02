﻿DGASPC Neamț s-a autosesizat în cazul copilului agresat și umilit

DGASPC Neamț s-a autosesizat cu privire la un posibil caz de abuz asupra unui minor după ce în mass-media locală au apărut imagini și un filmuleț edificator în acest sens.

Considerăm că ceea ce se prezintă în aceste imagini reprezintă un abuz motiv pentru care specialiștii din cadrul Serviciului pentru Copilul Maltratat au demarat procedurile legale, în conformitate cu atribuțiile ce le revin, pentru a putea interveni în soluționarea situației menționate mai sus. Colegii au colaborat cu reprezentanții Primăriei, ai Școlii Săvinești precum și cu Poliția în vederea identificării minorilor și a familiilor acestora și luării măsurilor care se impun.

Din primele verificări a reieșit că imaginile și filmul au fost realizate pe data de 6 ianuarie 2018 de unul dintre cei 3 agresori. Părinții acestuia au descoperit recent clipul în telefonul fiului și, întrucât erau în conflict cu părinții unui alt agresor care apare în filmare, au decis publicarea acestuia acum. În fapt, cei 3 minori cu vârste de 13-14 ani au agresat și umilit un copil mai mic iar pentru fapta lor specialiștii Serviciului pentru Copilul Maltratat intenționează să propună Comisiei pentru Protecția Copilului Neamț instituirea măsurii de protecție „supraveghere specializată” pentru cei 3 agresori, conform Legii 272/2004.

(Art.81 Masura supravegherii specializate consta in mentinerea copilului in familia sa, sub conditia respectarii de catre acesta a unor obligatii, cum ar fi:

a) frecventarea cursurilor scolare;

b) utilizarea unor servicii de ingrijire de zi;

c) urmarea unor tratamente medicale, consiliere sau psihoterapie;

d) interzicerea de a frecventa anumite locuri sau de a avea legaturi cu anumite persoane.

(2) In cazul in care mentinerea in familie nu este posibila sau atunci cand copilul nu isi indeplineste obligatiile stabilite prin masura supravegherii specializate, comisia pentru protectia copilului ori, dupa caz, instanta judecatoreasca, dupa distinctiile prevazute la art. 80 alin. (2), poate dispune plasamentul acestuia in familia extinsa ori in cea substitutiva, precum si indeplinirea de catre copil a obligatiilor prevazute la alin. 1)

Poliția și unitatea de învățământ urmează a lua la rândul lor măsurile care se impun, conform legii și competențelor lor.

Din păcate, fenomenul bullying nu reprezintă o noutate pentru DGASPC Neamț, fiind semnalate numeroase cazuri de-a lungul timpului. Harțuirea, umilirea repetată și intenționată sunt fenomene care își pun amprenta asupra sănătății emotionale a copiilor iar pe termen lung, consecințele pot fi cât se poate de grave.Pentru prevenirea și combaterea unor astfel de cazuri, DGASPC Neamț organizează periodic acțiuni de conștientizare și informare în școlile din județ, ultimele activități de acest fel având loc la sfârșitul anului 2018 în mai multe unități de învățământ din Piatra Neamț.