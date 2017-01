Ziua Unirii, sărbătorită de micii meșteri din Târgu Neamț

*Elevii clasei de modelaj lut din cadrul Școlii Populare de Arte au realizat, sub îndrumarea meșterului popular Ionela Lungu, o Horă a Unirii din mici figurine de lut, întruchipând țăranii humuleșteni de altădată

Ziua Unirii a fost sărbătorită, într-un mod inedit, de micii meșteri târg-nemțeni, elevi ai clasei de modelaj lut din cadrul Școlii Populare de Arte, clasă coordonată de renumitul meșter popular Ionela Lungu. Aceștia au realizat o Horă a Unirii din mici figurine de lut întruchipând țăranii humuleșteni de altădată.

„Ne-am propus să marcăm în felul nostru Ziua Unirii, lucrând omuleți din lut prinși într-o horă simbolică. Am lucrat figurinele în timp, dar am învățat și un pic de istorie. Informațiile seci le-am completat cu istorioare despre semnificația zilei de 24 Ianuarie, încercând să le insuflu celor mici sentimentul patriotismului. Am vorbit cu ei nu doar despre Unirea Principatelor, ci și despre unirea dintre oameni, explicându-le că unire înseamnă și să fie generoși, altruiști, darnici cu cei din jurul lor“, ne-a spus Ionela Lungu.

Înființată în toamna anului trecut, noua clasă externă organizată de Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare“ oferă copiilor din Târgu Neamț șansa de a deprinde meșteșugul tradițional al modelării lutului. Clasa funcționează într-un atelier improvizat în casa Ionelei Lungu, reunind un număr de nouă copii din clasele I-IV, care învață să însuflețească boțul de humă, dând naștere unor produse demne de toată lauda.

„Copiii sunt tare entuziasmați de noua lor preocupare și vor să participe la acest curs în număr cât mai mare. La activitate participă copii din Humulești, care se întâlnesc o dată pe săptămână, punându-și în evidență talentul și creativitatea“, a adăugat meșterul popular.

Cei mici au început, deja, să modeleze cunoscutele figurine reprezentând personajele operei lui Creangă, cele care au adus și faima Ionelei Lungu. Întruchipându-i pe tușa Mărioara, Păcală, Moș Nichifor Coțcariul, Moș Ion Roată sau Dănilă Prepeleac, figurinele unicat nu sunt altceva decât o chintesență a satului moldovenesc și a artei tradiționale românești. Figurinele sunt modelate din lut, apoi sunt uscate, pictate și împodobite cu păr și mustăți din fire naturale sau căciulițe confecționate din pielicele tăbăcite de miel.

„Cartea de identitate“ a unui neam

Nu este prima oară când Ionela Lungu se implică în activități dedicate copiilor. Fost profesor la Școala de Arte și Meserii din Vânători, apoi la Clubul Copiilor din Târgu Neamț, artizanul nemțean îi inițiază pe cei mici în tainele meșteșugului său inedit și în cadrul diferitelor ateliere sau tabere de creație, cum ar fi Tabăra de creație „Vara pe uliță“, organizată de Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti“ din București sau Tabăra de Creație Populară „Micii meșteri din Copou“, organizată Asociația „ART – Meșteșugurile Prutului“. „Îmi place mult să lucrez cu cei mici. Încerc să fiu prietena lor, iar orele să decurgă sub forma unui joc. Nu vreau să le impun nimic, ci, dimpotrivă, să le stimulez creativitatea și originalitatea.

Activitatea în cadrul clasei de modelaj îmi oferă ocazia de a reda în comunitate ceea ce știu atât despre modelaj, cât și despre povești“, mai spune Ionela Lungu.

Îi felicităm pe susținătorii tuturor claselor de meșteșuguri din județul Neamț, considerând că acestea sunt adevărate pepiniere pentru viitorii meșteri populari, singurii în măsură să ducă mai departe tradițiile și obiceiurile populare, care nu sunt altceva decât „cartea de identitate“ a unui neam.

De altfel, întoarcerea la izvorul tradițiilor reprezintă și o cheie pentru păstrarea unității naționale, așa cum remarca pr. prof. Dumitru Stăniloae: „Eu cred că țăranul este cel mai nobil om din poporul nostru, țărănimea este cea mai nobilă. Prea ne-am lăsat așa disprețuiți, socotind că alte clase sunt superioare. Țărănimea a desăvârșit arta noastră. A păstrat datinile noastre minunate, a păstrat unitatea noastră“.

Irina NASTASIU