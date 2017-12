Ziua şi cazurile de rujeolă!

Judeţul Neamţ- locul patru pe ţară cu cele mai multe îmbolnăviri

Top 3: Vaslui, Iaşi şi Ialomiţa

Rujeola se extinde mai cu seamă în Regiunea de Nord-Est, iar judeţul nostru ocupă un nedorit loc fruntaş. Conform raportării Centrului Naţional de Supraveghere şi Control a Bolilor Transmisibile (CNSCBT), în ultima săptămână de supraveghere, 4 – 8 decembrie, la Vaslui sau înregistrat cele mai multe cazuri noi (26),alte 18 îmbolnăviri au fost confirmate în Muntenia- la Ialomiţa, 14 la Iaşi, iar judeţul Neamţ ocupă locul IV, cu 14 diagnostice de rujeolă confirmate prin analize de laborator.

Potrivit ministrului Sănătăţii, Florian Bodog, este foarte grav că, deşi în acest moment există stoc suficient de vaccin ROR pentru imunizare împotriva rujeolei, acesta nu este folosit. Sunt foarte multe refuzuri, sunt foarte mulţi copii plecaţi în străinătate şi care nu se mai prezintă la medicul de familie, dar ministrul subliniază că este convins că oamenii nu sunt suficient de informaţi. Acesta a mai sprecizat că îşi doreşte ca noua lege a vaccinării să îi ofere instrumentul de acţiune în ceea ce priveşte imunizarea. Medicii infecţionişti consideră că posibile explicaţii pentru creşterea bruscă a numărului de cazuri pot fi scăderea temperaturilor, prezenţa copiilor în colectivităţi în care a circulat virusul rujeolic şi inclusiv faptul că mamelor pacienţilor nu s-au vaccinat la timp. Doctorii au constatat că au apărut mai des cazuri de rujeolă la sugari sub un an, nevaccinaţi conform schemei naţionale de vaccinare. Boala s-a depistat şi bebeluşi sub şase luni, situaţie care arată, pe de o parte, că acei copii au ajuns în colectivităţi cu risc, cum sunt triajul sau compartimentul de primire urgenţe, şi pe de altă parte, că inclusiv mamele lor nu au fost vaccinate la timp. Dacă temperaturile scad în continuare, nu este exclus să avem din ce în ce mai multe cazuri confirmate în perioada următoare, conform aprecierii cadrelor medicale. La răcirea vremii adăugăm şi faptul că în perioada sărbătorilor populaţia se mişcă dintr-un judeţ în altul, în concedii, excursii sau vizite, deci creşterea numărului de cazuri nu ar trebuie să ne surprindă. Rujeola este o infecţie virală cauzată de virusul rujeolic. Simptomatologia se dezvoltă, de obicei, după opt zile de la expunerea la virus. Simptomele iniţiale cuprind febră, tuse persistentă, secreţii nazale, uneori diaree. Ulterior, apar pete mici de culoare alb-gri în interiorul gurii, urmate de o erupţie cutanată. Petele mici şi roşii apar mai întâi la nivelul feţei şi apoi cuprind tot corpul. La nivel naţional, de la debutul epidemiei de rujeolă până în prezent s-au înregistrat 36 de decese în rândul bolnavilor, unul fiind din Neamţ (sugar dintr-o comunitate de romi din Roman). Până pe 8 decembrie, în ţară s-au raportat 10.116 de cazuri de rujeolă.

Geanina NICORESCU