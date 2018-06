Ziua Rapiţei, la ea acasă: ferma Vălenii Doamnei

* CICh Năvodari, Monsanto şi Bussines Agro Consulting, împreună despre culturi şi tehnologii agricole perfomante

„Ziua Rapiţei Dekalb”a fost marcată, ieri, la Dochia de COMBINATUL DE INGRĂŞĂMINTE CHIMICE CICh Năvodari şi specialişti ai companiei Monsanto, într-un cadru natural, marcat de loturi cu diferite culturi ale fermei gazdă.

S- au prezentat fermierilor cei mai performanţi hibrizi, pe loturile reprezentative ale SC Bussines Agro Consulting, reprezentată de dr. ing. Vasile Pop Silaghi şi cele mai noi tehnologii de fertilizare unice în Romania, produse ce pot aduce plus valoare fermierilor, omolagate şi introduse pe piaţă, marca CICh:

– Îngrăşămintele pe bază de azot sau complexe cu degajare controlată a părţii de azot – gama NG

– Îngrăşămintele pe bază de fosfor sau complexe cu potenţiator de fosfor – gama Amesal.

„Bine aţi venit la această întâlnire de câmp, la acest simpozion, într-o perioadă mai liniştită pentru noi fermierii şi îmi face plăcere să prezint organizatorii principali cu care colaborăm de mai mult timp, reprezentaţi aici de cele două doamne: doamna Viorica Guzu- director de Vânzări al firmei Monsanto şi doamna director comercial a Combinatului Năvodari, Cerasela Achim”, a spus, în debutul prezentării, dr.ing. Vasile Pop Silaghi, directorul Bussines Agro Consulting, gazda evenimentului de ieri.

„În toamna anului trecut am organizat cu cele două companii prezente astăzi, două evenimente – rezultatele Tehnologiei de nutriție a plantelor în cultura de porumb, în loturile de la Mărgineni, cu CICh, şi Genetică şi Sămânţă Hibridă în 8 variante de hibrizi cu Monsanto. în dubla prezentare – cea de la Hanu Ancuţei şi cea din loturile reprezentative”, a adăugat unul din cei mai cunoscuţi fermieri din Neamţ.

Colaborarea s-a dovedit a fi utilă pentru toată lumea. Ieri, vedeta a fost rapiţa: 3,6 ha lot demonstrativ cu 8 hibrizi de rapiţă; alte 60 de hectare de rapiţă pe tehnologie de cu variante diferite de fertilizare CICh. În stânga e un alt lan de rapiţă, de 70 de hectare.

„Este o mare plăcere să fiu alături de dumneavoastră. Vă mulţumim din suflet că sunteţi alături de noi la acest eveniment”, a spus dir. Viorica Guzu, firma Monsanto, care a precizat că România se află pe un onorant loc 3 în Europa la cultura de Rapiţă, după Franţa şi Germania.

„Întâlnirile noastre sunt de bun augur, sperăm ca şi recoltele să fie aşa cum le aşteptaţi”, a declarat dir. Comercial CICh, Cerasela Achim. „A fost un an care ne-a pus la mare încercare din punct de vedere meteorologic. Lipsa ploii reduce din productivitate, dar noi, tocmai de aceea sunt prezenţi aici, să aducem soluţii tehnologice de fertilizare. Combinatul de la Năvodari a revenit, suntem acelaşi combinat construit în anul 1956, dar creştem de la an la an cu fiecare fermă, şi pentru asta, vă mulţumim. Am revenit cu aceleaşi produse de bază, dar le-am diversificat cu tehnologii de ultimă generaţie, pentru a face faţă schimbărilor meteorologice.

CICh aduce două tehnologii mari şi late: fosforul şi azotul!”

Combinatul de Îngrăşăminte Chimice Năvodari a omologat şi introdus pe piaţă două tehnologii unice în România: îngrăşămintele pe bază de azot sau complexe cu degajare controlată a părţii de azot – gama NG şi îngrăşămintele pe bază de fosfor sau complexe cu potenţiator de fosfor – gama Amesal.

Combinatul Năvodari vine în întâmpinarea fermierilor cu produse şi tehnologii mult mai adaptate consumului specific şi nevoilor fiecărei plante şi culturi, dar şi cu eficienţă maximă, în sensul că avem două tehnologii foarte importante. Este vorba despre tehnologia NG pe toate produsele azotoase – înseamnă azot cu eliberare controlată pentru 70-90-100 de zile, ceea ce înseamnă o singură trecere în loc de două sau trei la culturi, fără pierderi la azot, şi tehnologia Amesal, potenţiator de fosfor mobil şi disponibil plantei, fiind indiferent de reacţia şi de pH-ul solului.

Dr.ing Vasile Pop Silaghi consideră colaborarea cu CICh una frumoasă, de viitor, de excepţie, pentru suprafeţe încă şi mai mari. Referitor la cultura de rapiţă, fermierul spune că s-au semănat 50 de boabe pe metru pătrat din hibrizi Monsanto (vorbim de rapiţa Dekalb).

Demonstraţile s-au făcut pe loturi iar directoarea comercială a Combinatului de Îngrăşăminte de la Năvodari a prezentat fermierilor prezenţi, Planul de fertilizare pentru Rapiţa Dekalb: Planul de bază – 200kg Amesal la hectar şi fertilizarea fazială.

Concluziile s-au tras tot în câmp. Gazdele, soţii Silaghi, au pregătit o masă bio, într-un câmp superb, pe care l-au cultivat şi întreţinut cu profesionalism.

Întâlnirea de ieri face parte din şirul evenimentelor care, probabil, vor deveni tradiţie – colaborarea gen simpozion între fermierii şi profesioniştii în tehnologiile agricole. Ieri, au fost Bussines Agro Consulting de la Neamţ şi firmele Monsanto şi CICh Năvodari.

Principala grija a SC COMBINATUL DE INGRASAMINTE CHIMICE SRL este aceea de a oferi fermierilor solutii de fertilizare complexe, adaptate nevoilor fiecarui agricultor, cu o eficienta sporita si care sa contribuie si la protejarea mediului inconjurator.

Mariana OLTEAN TUDOSE