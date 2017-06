Ziua Câmpului Almos ajunge la a IX-a ediție

Zi ua Câmpului Almos se va desfășura și anul acesta, ajungând, astfel, la a IX-a ediție. Evenimentul va fi organizat în colaborare cu partenerii Adama și CICh, joi 8 iunie 2017, începând cu ora 10:00 la sediul Almos din Secuienii Noi, lângă drumul european E85, între Roman și Bacău. „Evenimentul nu mai are loc în câmp, la Dulcești, din cauza condițiilor meteorologice, și va avea loc la sediul firmei din Secuienii Noi, la care se ajunge destul de ușor, eventual consultând Google Maps“, a precizat inginerul agronom Alexandru Molodoi din cadrul firmei Almos.

Vor avea loc prezentarea loturilor demonstrative de rapiță, muștar, facelia, lupin, mazăre, soia, sfeclă de zahăr, floarea soarelui, porumb. De asemenea, va fi făcută prezentarea tehnologiilor aplicate pentru protecția plantelor și demonstrații cu utilaje agricole. Mai mult, participanții vor afla detalii despre oferta de achiziții 2017.

„Deocamdată, culturile se prezintă foarte bine, și cele semănate în toamna anului 2016, și cele semănate în primăvara acestuia an. Cred că, dacă vom avea ploaie bună și curată la timp și ne ferește Dumnezeu de un accident climatic, va fi un an magnific, pentru fermieri. În agricultură e ca în tenis: ori pierzi, ori câștigi. Egal sub nici o formă nu se poate face. Făcând o comparație cu turneul de tenis de la Roland Garros, care se desfășoară acum, cu reprezentanta României în finală, pentru a câștiga și ea un Mare Șlem, și fermierii noștri trebuie să câștige un Mare Șlem anul acesta, prin producții de excepție. Nu se merită să faci agricultură numai de dragul de a face ceva“, a încheiat Alexandru Molodoi.