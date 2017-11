Zeci de posturi vacante în Portugalia

Zilele acestea, prin rețeaua EURES, angajatorii portughezi vin cu o ofertă atrăgătoare de locuri de muncă în agricultură, mai precis la cules de afine, zmeură și mure. Viitorul angajat va primi o leafă de 776 – 1.216 euro brut/lună, în funcție de orele lucrate. Constituie un avantaj cunoașterea limbii engleze/portugheze/spaniole, dar nu reprezintă o cerință obligatorie. Cazarea va fi asigurată de firmă și platită de lucrător, cu 2,75 euro/zi. Transportul România – Portugalia va fi în sarcina angajatorului. În plus, lunar, compania plătește o alocație de hrană, un bonus de productivitate (275 euro), iar la sfârșitul contractului, lucrătorii vor primi câte 200 de euro. Pentru acest job, sunt preferate persoanele cu experiență și abilități la lucrul câmpului, dar nu reprezintă o cerință obligatorie. Perioada contractului va fi de 8 luni, respectiv între martie – octombrie, câte 40 ore/săptămână, cu două zile libere/săptămână.

În Neamț, persoanele interesate de aceste joburi trebuie să se adreseze consilierului EURES, din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț, pentru a fi înregistrate în baza de date.

Următoarea ofertă EURES se găsește în Spania, respectiv la Barcelona, în meseria de montator panouri metalice. În sarcina viitorului angajat va intra repararea, întreținerea, asamblarea și demontarea structurilor metalice. Candidatul va lucra ca șef de echipă și va avea lucrători pentru fiecare fază de proces. Pentru acest job se cere vorbirea limbii spaniole. Remunerația primită va fi de 1.200-1.400 de euro pe lună. În plus, firma oferă un curs de pregătire gratuit (o lună înainte de începerea lucrului), ajutor în găsirea unei locuințe, care să fie în apropierea sediului firmei. Cazarea va costa 250 euro pe lună cu mai multe persoane, sau 600 euro/apartament. Contractul va fi pe o perioadă de 1 an, cu 8 ore/zi. Se trimite CV-ul și scrisoare de intenție, la adresa de e-mail: arco@arcomuntatges.com.

V. ANDRIEȘ