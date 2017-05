Zeci de locuri de muncă pentru îngrijitori în Marea Britanie

*Salariul primit va fi de 20.500 de lire sterline brut pe an *Ca beneficii, firma oferă două luni de cazare plătită, mașină de serviciu și asigurare, plus preluare de la aeroport * Candidații pentru aceste posturi trebuie să fie vorbitori de limba engleză și să dețină permis de conducere

Angajatorii din Regatul Marii Britanii continuă să ofere o multitudine de locuri de muncă pentru români, în special pentru îngrijitori de persoane și asistenți medicali. În cazul de față, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin rețeaua europeană EURES dispune de 30 de posturi în meseria de îngrijitor persoane la domiciliu, la două firme, câte 25 și 5 locuri.

În prima ofertă, nemțenii selectați de firma ALPENBEST Ltd își vor desfășura activitatea prin diverse localități britanice, respectiv Kingston, Surbiton, New Malden, Raynes Park, Wimbledon, Epsom, Banstead, Ewell, Worcester Park, Stanwell, Staines, Ashford, Shepperton, Sunbury, Walton On Tames, Weybridge, Hersham, Esher și Molesey, Th. Ca sarcină de serviciu, viitorii angajați trebuie să ofere servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vulnerabile, ajutându-le cu deplasarea, administrarea medicamentelor, servirea mesei, menajul, menținerea igienei personale, respectiv păstrarea unei atmosfere plăcute și sănătoase. Candidații pentru aceste locuri de muncă trebuie să dețină permis de conducere categoria B, să aibă experiență în domeniu, nivel de studii învățământ obligatoriu și cazier judiciar fără probleme. De asemenea, cei interesați trebuie să vorbească limba engleză, nivel B1. Salariul primit va fi între 9.30 și 9.70 euro brut pe oră. Ca beneficii, angajatorul oferă instruire, ajutor pentru găsirea unei locuințe și concediu plătit. Durata contractului va fi pe o perioadă nedeterminată. Candidații pentru aceste posturi trebuie să trimită CV-urile (până la data de 31 august 2017) în limba engleză, la adresa de e-mail: hr@alpenbestcare.co.uk.

A doua ofertă vine din partea firmei CARE IN HAND LTD, în localitățile Tenby, Pembroke Dock și Fishguard. Ca sarcină de muncă, cei 5 lucrători vor trebui să ajute persoanele îngrijite la îmbrăcat, hrănit, curățenie, gătit și oferirea tratamentului medicamentos. Programul de lucru va fi de 48 ore/săptămână. Persoanele interesate de aceste ocupații trebuie să vorbească limba engleză (nivel B1) și să dețină permis de conducere, categoria B1. Salariul primit va fi de 20.500 de lire sterline brut pe an. Ca beneficii, firma mai oferă două luni de cazare plătită, mașină de serviciu și asigurare, plus preluare de la aeroport. Durata contractului a fi pe o perioadă nedeterminată. Nemțenii care vor să lucreze la această firmă trebuie să trimită CV-urile model Europass în limba engleză, la adresa de e-mail: jobs@careinhand.co.uk., până la data de 1 august 2017.

V. ANDRIEȘ