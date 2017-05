Zeci de îngrijitori de persoane pentru Marea Britanie

*Nemțenii interesați trebuie să vorbească limba engleză *Angajatorii britanici mai oferă un loc de muncă de asistent medical

Oferta de locuri de muncă este generoasă în Marea Britanie, unde zilele acestea, firma Aqua Dolce Limited vrea să angajaze 50 de îngrijitori de persoane din România, inclusiv Neamț. Lucrătorii selectați vor avea ca sarcină de serviciu activitați specifice îngrijirii persoanelor, respectiv furnizarea de medicamente, hrană, consiliere etc. Persoanele care se înscriu pentru posturile de începători nu au nevoie de experiență, iar cele care se înscriu pentru poziția de senior vor avea nevoie de un an de experiență. Candidații pentru aceste locuri de muncă trebuie să vorbească limba engleză. Salariul primit va fi între 15.000-19.000 lire brut/an. Se oferă asistență în vederea găsirii unei locuințe. Durata contractului va fi pe o perioadă nedeterminată.

Persoanele interesate trebuie să trimită CV-urile model Europass în limba engleză, la adresa info@acquadolce.co.uk. Data limită de expediere a CV-urilor este 24 mai 2017.

A doua ofertă a britanicilor este pentru asistent medical. Pentru acest post, lucrătorii români au nevoie de PIN number. Nu se cere experiență în domeniul spitalicesc. La interviu, candidații trebuie să prezinte diploma de asistent medical și dovada că au lucrat timp de un an în această meserie. În plus, persoanele interesate trebuie să vorbească bine limba engleză, respectiv nivel C1. Remunerația va fi de 24.000-29.000 lire brut/an. Se oferă asistență în găsirea unei locuințe. Firma va plăti zborul din România catre UK. CV-urile trebuie expediate până la data de 17 iulie 2017, la adresa: info@acquadolce.co.uk.

V. ANDRIEȘ