Weekend cu şoferi „conduşi” de alcool, accidente în lanţ

Polițiștii Serviciului Rutier Neamț au fost sesizaţi, în seara de 4 noiembrie, despre faptul că pe DN 15, în localitatea Podoleni a avut loc un accident rutier soldat cu rănirea conducătorului auto. De altfel, acesta a fost ţi vinovat de producerea evenimentului, fiind beat la volan.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, s-a stabilit că în timp ce un bărbat de 53 de ani, din Piatra Neamț conducea un autoturismpe DN 15, având direcţia de mers Piatra Neamt-Bacău, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și s-a răsturnat în afara părții carosabile.

„În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală a conducătorului auto, care a fost testat alcoolscopic, rezultatul indicând o valoare de peste 0.40mg/l alcool pur în aerul expirat. Polițiștii continua cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpăși conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influența alcoolului”, a afirmat inspectorul Elena Bulgărea, purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ.

Tot sâmbătă, polițiștii rutieri au intervenit în cazul unui accidentrutierprodus în

localitatea Roznov,în urma căruia a fost rănit un căruțaș. Un bărbat de78 de ani conducea un atelaj hipo când, ajuns la o intersecţie, nu ar fi acordat prioritate de dreapta unui autoturism condus de către un bărbat de 29 de ani, din Piatra Șoimului. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a conducatorului atelajulhipo, care a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgente Neamț. Conducatorul auto a fost testat alcoolscopic, rezultatul indicând o valoare de peste de 0.40mg/l alcool pur în aerul expirat. Cercetările sunt continuate de polițiștipentru savarsireainfractiunilor de vatamare corporală din culpă și conducerea unui autovehicul pe drumurile publice subinfluența băuturilor alcoolice.

Inspectorul Elena Bulgărea, purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, atrage atenţia şoferilor în privinţa efectelor alcoolului asupra capacităţii de conducere: „Pe lângă posibilitatea producerii unui accident rutier, şoferii care conduc

sub influenţa băuturilor alcoolice riscă şi închisoarea de la unu la cinci ani,

aceasta fiind sancţiunea prevăzută de lege pentru cei depistaţi în trafic cu o

îmbibaţie alcoolică de peste 0,8 g/l alcool pur în sânge. De asemenea, pe timpul cercetării, permisul este reţinut fără drept de circulaţie”.

Geanina NICORESCU