Vor fi desființate centrele de permanență?

Ministrul Sănătății a anunțat că toate cabinetele vor fi evaluate și apoi va fi luată o decizie pentru cele neperformante, întrucât a crescut numărul prezentărilor în urgență

“Noi rezolvăm inclusiv urgențe grad zero, mam luptat să aduc aparatură, suntem 7 medici cu responsabilitate și oamenii ne caută”, a punctat dr. Ioana Negoescu, coordonatoarea Centrului de permanență Roznov

Printr-o adresă a Ministerului Sănătății, la Neamț a fost suspendată înființarea de noi centre

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a anunțat la Slatina că va promova un act normativ prin care să poată fi desfiinţate centrele neperformante. A spus că, în ultima perioadă, a făcut o analiză a acestor centre pentru că tariful plătit pe oră medicilor și asistenților care efectuează gărzi a crescut foarte mult și ca atare ar trebui ca și responsabilitatea acestora să crească. Făcând o analiză la nivelul ţării, a precizat că numărul prezentărilor în urgenţă, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, a crescut aproximativ cu 30 la sută, “ceea ce este strigător la cer, nu mă feresc să o spun, în condiţiile în care, categoric, la numărul de cazuri crescute, creşte finanţarea unităţii de primiri urgenţe, creşte şi finanţarea centrelor de permanenţă; eficienţă zero şi atunci urmează să promovăm un proiect de act normativ în care să şi desfiinţăm aceste centre pentru că în primul proiect era vorba doar de înfiinţare”, a declarat Sorina Pinte. Ulterior, printr-un comunicat de presă emis pe 26 iunie, Ministerul Sănătății a îndulcit un pic tonul și a transmis, printr-un comunicat, că pregătește un act normativ pentru asigurarea continuității decontării asistenței medicale primare prin centrele de permanență și pentru aceasta va solicita suplimentarea cu peste 25 milioane de lei a FNUASS pentru asigurarea finanțării necesare. Prin același comunicat este redată o declarație a doamnei ministru, făcută tot în cadrul acelei vizite la Spitalul Județean Slatina, și din care rezultă că urmează o evaluare amplă a activității centrelor de permanență și va fi emis un act normativ prin care vor fi introduse şi criterii de evaluare a eficienţei centrelor, pentru că nu crede că este normal să existe o creștere exponențială a consultaţiilor în UPU în condiţiile în care sunt finanțate și centrele. În prezent, la nivelul țării, un număr de 352 de centre de permanență se află în relație contractuală cu CAS. În județul Neamț funcționează, conform listei postate pe site-ul Direcției de Sănătate Publică Neamț, 7 centre de permanență la Piatra Neamț, 7 la Roman, unul la Bicaz și câte unul la Grințieș și la Galu, unul la Tîrgu Neamț și unul la Galu, un centru de permanență la Roznov, plus câte unul în comunele Sagna, Poienari, Oniceni, Moldoveni, Tămășeni. Încă din 13 iunie s-a ticluit un plan la Minister Poate că nu ar trebui să fie o surpriză prea mare noua atitudine a celor de la minister, vizavi de funcționarea centrelor de permanență, având în vedere că încă din 13 iunie, la nivelul direcțiilor de sănătate publică, s-au primit adrese prin care se anunța suspendarea înființării de noi centre, până la o dată care va fi comunicată ulterior. Dr. Mirela Grădinaru, purtătorul de cuvânt al DSP Neamț, ne-a declarat că după acea adresă din 13 iunie nu s-a mai primit nimic de la Ministerul Sănătății legat de funcționarea centrelor de permanență, nici măcar note de control. Dar probabil se așteaptă emiterea noului act normativ pentru începerea unor verificări la sânge, cu consecințe pe măsură. Centrele de permanență sunt forme de organizare a activității medicale fără personalitate juridica, care funcționează în regim de gardă și asigură continuitatea asistenței medicale primare a colectivităților locale arondate, în mod gratuit. Prin centrele de permanenta, serviciile medicale sunt acordate tuturor persoanelor care le solicită, indiferent de statutul de asigurat sau neasigurat al acestora. Programul de funcționare a centrelor de permanență se desfășoară între orele 15,00 – 8,00 în zilele lucrătoare și permanent, în zilele nelucrătoare. Serviciile medicale acordate de medicii de familie în cadrul centrelor de permanență sunt următoarele: asistență medicală în afecțiunile acute și urgențele medico-chirurgicale, în limitele competenței medicului de familie și posibilităților tehnice, conform legislației specifice organizării și funcționării centrelor de permanență, trimitere către alte specialități în vederea internării, în situațiile care depășesc competențele medicului de familie, administrarea medicației necesare tratamentului de urgență, eliberarea unei adeverințe medicale pentru pacient, cu care se va prezenta a doua zi la medicul său de familie pentru prescrierea rețetei; în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale, medicația se asigură din trusa de urgență atât cât va fi necesar pacientului până ajunge la medicul său de familie. Serviciile medicale ulterioare celor acordate prin centrele de permanență, se suportă din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, cu respectarea condițiilor acordării pachetului de servicii de bază, pachetului minimal de servicii medicale și pachetului de servicii pentru persoanele asigurate facultativ, după caz, la cabinetul medicului de familie pe lista căruia este înscris pacientul sau în serviciile de primire a urgențelor în cazul în care pacientul primește un bilet detrimitere. “Am luptat să avem un centru bine dotat, poate cel mai bine aprovizionat cu medicamente și am adus medici pentru gărzi, care aici nu sunt deloc ușoare”, a subliniat dr. Ioana Negoescu, coordonatoarea Centrului de permanență Roznov Este adevărat, sunt multe centre de permanență fără adresabilitate sau cu adresabilitate scăzută, dar asta nu este vina medicilor. Cineva trebuia și trebuie să se ocupe de popularizarea lor, pentru a deveni mai vizibile. Trebuie anunțat periodic unde sunt deschise aceste centre, pe ce străzi din orașe și în ce comune, și mai ales serviciile care se acordă în mod gratuit la aceste cabinete. Adresabilitatea a crescut și la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Neamț, la fel ca la toate celelalte spitale din țară, dar din nou, asta nu înseamnă că medicii din centrele de permanență trimit pe bandă rulantă pacienții la spital. Oamenii nu știu unde să se ducă. Spre exemplu la Roznov, unde toată lumea din împrejurimi știe că în fosta clădire a spitalului funcționează central de permanență, adresabilitatea este una consistentă. Și mai este un factor care contribuie la buna funcționare a complexului medical: factorul uman. Dr. Ioana Negoescu a preluat coordonarea centrului și chiar se ocupă de buna lui funcționare. Dacă până la venirea sa erau doar 3 medici, acum sunt 7, iar central beneficiază, mai nou, de un electrocardiograf care urmează să fie pus în funcțiune după o ultimă verificare. Mai sunt monitoare, un defibrillator, tensiometre, aspirator medical. Sunt rezolvate cu brio inclusive urgențe de grad zero. Dr. Negoescu ne spune că mai sunt și multe lucruri de rezolvat, dar și acestea vor veni pe parcurs: “Am solicitat domnului primar să ne pună și nouă o centrală pe gaz, să că trece conducta prin fața clădirii, să avem și noi căldură ca lumea în cabinetul medical. Pe timp de iarnă avem radiatoare, că sobele pe lemne sunt în altă parte. Dar nu disperăm, am înțeles că deja s-a aprobat această investiție în ședința de Consiliu Local. Apoi ar mai trebui rezolvată problema pazei. Mai vin noaptea pacienți de etnie, însoțiți de 7-8 persoane, de regulă recalcitrante, iar dacă noi suntem doar un medic și o asistentă, vă dați seama că ne este cam frică. Poate că va fi pusă pază de noapte la căminul de bătrâni de alături și vom beneficia și noi de protecție. Eu una susțin cu tărie că nu trebuie desființate centrele de permanență doar că i-a șoptit cineva doamnei ministru că s-a majorat plata pe oră. Suntem oameni cu responsabilitate, nu am chemat niciodată ambulanța nejustificat. Mai mult, ori de câte ori am stabilit un tratament, pacientul a venit la injecții, apoi m-a căutat, când eram de gardă, și a venit la control”, a conchis dr. Negoescu.

Geanina NICORESCU