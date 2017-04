Vopsea de ouă care dă reacții alergice mai ales la copii, migrenă, astm și chiar cancer

*Cozonacul din comerț se scaldă și el în coloranți, conservanți și îndulcitori artificiali * Tradiționalul drob s-a „pricopsit“ cu 7 aditivi

Cine nu-și mai face timp pentru pregătirea bucatelor tradiționale specifice mesei de Paște trebuie să știe că majoritatea celor realizate industrial sunt pline de chimicale. Specialiștii Asociației Pro Consumatori au analizat 31 de tipuri de cozonaci, în care au identificat 33 de aditivi alimentari. De asemenea, prin comunicatul dat publicității ieri, APC avertizează că a depistat coloranți cancerigeni în vopseaua de ouă. În cele 17 sortimente de vopsea analizate, specialiștii APC au identificat nu mai puțin de 32 de aditivi alimentari, iar în privința tradiționalului drob au descoperit o „îmbunătățire“ cu 7 aditivi!

„Cozonacul industrial este un produs care, în cele mai multe situații, nu mai are nimic din gustul și savoarea cozonacului tradițional. În compoziția acestuia există ingrediente care au denaturat rețeta acestui produs, cum ar fi: șrot de soia, spărtură de soia, făină de soia degresată, oțet din vin, fibre de cartofi, făină de porumb, amidon de porumb etc., la care se adaugă coloranți, conservanți și îndulcitori artificiali. Le sugerez consumatorilor să cumpere cozonac numai după o atentă verificare a ingredientelor, a termenului de valabilitate și să fie circumspecți la anumite mențiuni nutriționale sau de calitate, care apar pe ambalajul produselor de acest tip. La fiecare aliment, prospețimea este cea care ar trebui să ne preocupe în primul rând, deoarece numai alimentele proaspete ne pot asigura întreaga cantitate de nutrienți existentă în acestea, în plus, ne putem proteja și de eventuale toxiinfecții alimentare generate de alimentele în curs de alterare“, a precizat conf. univ. dr. Costel Stanciu, președinte APC.

Vopseaua de ouă conține diferiți coloranți în funcție de culoarea pe care o oferă (E101ii, E102, E104, E110, E120, E122, E127, E131, E132, E133, E141ii, E151, E160b, E171, E172). Deși ei sunt numiți generic „coloranți alimentari“, totuși prezintă toxicitate asupra organismului uman. Se fixează cu ușurință pe suprafața exterioară a cojii de ou. Teoretic nu ar trebui să fie ingerați. Și totuși, ei ajung în stomac. Cum? Coloranții pot penetra ușor coaja oului fiert către interiorul acestuia. De cele mai multe ori observăm acest fapt, deoarece suprafața albușului capătă o nuanță în tonul în care coaja oului este colorată. Mai mult, mâinile noastre preiau colorantul de pe coajă și îl aduc pe suprafața albușului. Astfel, împreună cu oul consumăm și colorantul!

O altă avertizare vine din partea lector univ. dr. Mădălina Săndulescu de la Departamentul de Chimie Organică, Biochimie și Cataliză al Facultății de Chimie din cadrul Universității București. Aceasta amintește că numeroase studii științifice demonstrează că nu este deloc sănătos să folosim coloranți alimentari „artificiali“ (compuși de sinteză) în compoziția alimentelor. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentelor (EFSA) impune concentrații limită ale acestor compuși în compoziția alimentelor. Motivele principale sunt efectele adverse care însoțesc consumul lor, cum ar fi hiperactivitatea (ADHD) și reacții alergice mai ales la copii, stări de migrenă, astm și chiar cancer. Un studiu al agenției americane CSPI (Center for Science in the Public Interest) prezintă detaliat aspecte ale toxicității coloranților alimentari susținute de date experimentale. E102, E110, E120, E122, E127, E132 și E133 sunt coloranții considerați ca fiind un „curcubeu“ de risc pentru organismul nostru. Acești coloranți apar adesea pe eticheta vopselei de ouă.

Geanina NICORESCU