Viorel Tudose, cetățean de onoare post-mortem

* Astăzi, fostul mare ziarist împlinește 4 ani de la trecerea în eternitate

„Din punctul meu de vedere, «Cetățean de onoare» înseamnă o persoană care merită să fie onorată pentru meritele/ performanțele sale (în general, profesionale), dar – deopotrivă – are / a avut onoare în toate manifestările sale, publice și particulare. Cazurile care să întrunească ambele aspecte ale onorabilității sunt destul de rare și cred că unul dintre ele este Viorel Tudose“, spune criticul și scriitorul Emil Nicolae, în argumentarea sa prin care viceprimarul Luminița Vîrlan a solicitat Consiliului Local acordarea titlului de cetățean de onoare post-mortem lui Viorel Tudose, fostul director general al ziarului Ceahlăul.

„Ca profesionist, jurnalistul Viorel Tudose e destul de cunoscut ca să mai intru acum în detalii. Ar fi suficient să spun că sunt în Piatra Neamț câteva generații de oameni de presă care datorează «modelului Viorel Tudose» măcar o parte din cariera lor. În redacția ziarului «Ceahlăul» a funcționat, în perioada în care Viorel Tudose a fost mentorul publicației, un adevărat laborator unde s-au format tinerii jurnaliști.

Pe de altă parte, în deceniile în care am fost coleg și prieten cu Viorel Tudose, am putut să-mi dau seama de calitățile omului. De altfel, oricât de bun profesionist ar fi cineva, el n-ar reuși să devină un model pentru alții și să-și «transfere» empatic abilitățile dacă nu ar avea și o componentă umană onorabilă.

De aceea, consider că adăugarea lui Viorel Tudose pe lista «cetățenilor de onoare» ai orașului Piatra Neamț nu face decât să întărească statutul de onorabilitate al acestei categorii de personalități“ (Emil Nicolae).

Născut la 26 noiembrie 1943 în comuna Gârcina, a urmat cursurile Liceului „Petru Rareș“, apoi a absolvit Facultatea de Filologie ieșeană. A lucrat redactor la secția culturală a ziarului „Ceahlăul“ mai mulți ani, după care a deținut funcția de secretar de redacție, „făcător de ziare“, cum îi plăcea lui să-și spună. În perioada aceasta a promovat creația literară autentică din județul Neamț, lui revenindu-i marele merit de a fi făcut cunoscută pentru prima oară în presă cea care avea să devină „școala de poezie nemțeană“. Cei mai mulți dintre scriitorii de azi din Neamț au debutat în literatură grație (și) lui Viorel Tudose. După 1989 a condus ziarul „Ceahlăul“, în calitate de redactor șef, apoi de director general.

„Dar a și crescut ziariști tineri, după 1989, ajutându-i să-și ia zborul prin propriile lor aripi. Unii i-au recunoscut acest merit, alții au uitat, cunoscut fiind faptul că cea mai grea povară în viață este recunoștința.

Viorel Tudose a fost, cu siguranță cel mai important gazetar pe care l-a dat Neamțul contemporan. A fost, deopotrivă, un sensibil poet – dar un poet ucis, ca mulți alții, de gazetărie – care a publicat în tinerețe poeme în reviste literare importante din țară, dar și un gazetar complet, trecând prin toate etapele inițiatice și (apoi) de măiestrie pe care trebuie să le parcurgă un gazetar profesionist.

Supărat pe lume, chiar și pe unii prieteni – cei mai mulți dintre ei înșelându-i așteptările – ne-a părăsit pentru o lume gazetărească mai blândă, mai luminoasă (dacă o exista așa ceva), mai curată. De acolo de sus va veghea, cum a făcut-o vreo 4-5 decenii până acum, să ducem pe mai departe gazetăria, acest «câine de pază al democrației», meserie pe care a iubit-o atât de mult. A trăit întreaga viață doar pentru ea. Dumnezeu să-l odihnească în pace!“(Nicolae Sava, ziarul „Ceahlăul“ 24 aprilie 2013) (M.O.T.)